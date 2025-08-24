El Real Madrid empañó la fiesta del Real Oviedo por su regreso a Primera como local

El regreso del Real Oviedo a la Primera División en su estadio no terminó como soñaban sus aficionados. Después de 24 años sin recibir un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, el ambiente era de fiesta. Sin embargo, el Real Madrid se encargó de arruinar la celebración con un contundente 0-3, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y un gol en el tiempo de descuento de Vinícius.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso sumó su segunda victoria consecutiva en LaLiga, manteniendo el paso firme junto a Barcelona y Villarreal.

Desde el inicio mostró mayor control del juego, aunque el equipo local, con una defensa de cinco hombres, rozó la sorpresa en los primeros segundos cuando Ilyas Chaira no pudo aprovechar un pase de Ilic que llevaba veneno. Courtois estuvo rápido para despejar el peligro.

El golpe de Mbappé y la respuesta frustrada del Oviedo

Tras ese susto inicial, el Madrid fue ganando terreno poco a poco. Con paciencia en la posesión y presión alta, empezó a encerrar al Oviedo en su área. Aun así, los locales aguantaron el primer asedio y buscaron transiciones rápidas que pocas veces lograron culminar.

El marcador se abrió al minuto 37 en una jugada que reflejó la calidad diferencial de los visitantes. Tchouameni robó un balón con cierta polémica, Arda Güler asistió con precisión y Mbappé, con un giro elegante y un disparo cruzado, puso el 0-1 que silenció a gran parte del estadio.

MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID OFF AN ASSIST FROM ARDA GULER ⚡️ pic.twitter.com/B9Ak94pDgL — ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2025

El segundo tiempo ofreció más emoción. Con un cambio táctico que modificó la línea defensiva, Paunovic intentó darle aire a su equipo. Hassan y Rahim ofrecieron mayor profundidad, y el ex Pachuca, Salomón Rondón, reclamó un penalti que no fue señalado. Fue en ese tramo cuando Kwasi Sibo estuvo a centímetros de empatar con un disparo desde la frontal que se estrelló en el poste, una de las ocasiones más claras para los asturianos.

Xabi Alonso reaccionó con cambios. Vinícius entró al campo y fue decisivo: primero robó un balón en la salida rival y asistió a Mbappé para el 0-2 al minuto 83. Luego, en el descuento, él mismo cerró la cuenta con una contra letal, castigando la ilusión carbayona.

Vini Jr., who has been getting whistled at all game, let the home fans hear it after he made it 3-0 😅 pic.twitter.com/EfvY8UCatD — ESPN FC (@ESPNFC) August 24, 2025

El pitazo final dejó sensaciones encontradas: el Real Oviedo celebró volver a la élite, pero su fiesta terminó opacada por la pegada del Real Madrid, que se marcha con 6 puntos en dos jornadas y la confianza intacta.



