El Real Madrid rechaza que el FC Barcelona juegue un partido de LaLiga en Estados Unidos

El Real Madrid ha emitido este martes un comunicado en el que manifiesta “su más firme rechazo” a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Barcelona, argumentando que “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial” y altera “el equilibrio competitivo”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó el lunes de que trasladará a la UEFA la petición para iniciar los trámites para pedir a la autorización a la FIFA de que ese partido se juegue en el estadio Hard Rock de Miami.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

Es un objetivo que lleva años trabajando LaLiga, que encuentra con la llegada de Rafael Louzán a la RFEF el impulso final para ejecutarlo. El Real Madrid es el primer club que hace público su rechazo y ha denunciado ante FIFA y UEFA que “no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición”, y al Consejo Superior de Deportes (CSD) que “no conceda la autorización administrativa necesaria”.

El Real Madrid manifiesta en su comunicado “su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona”, y denuncia que es una medida “impulsada sin información ni consulta previa a los clubes” que integran LaLiga.

De esta manera entiende que “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.

“La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición“, defiende el club blanco.

🚨ÚLTIMA HORA | Comunicado del Real Madrid por la propuesta del partido de Miami.



👉El Madrid quiere manifestar su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España la jornada 17 de LALIGA entre Villarreal y FC Barcelona.



👉 La integridad de la competición exige que… pic.twitter.com/IQxAnXFpP5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 12, 2025

De llegar a disputarse el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami en lugar del estadio de la Cerámica, el Real Madrid piensa que “sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol”.

“Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales”, añadió.

El club presidido por Florentino Pérez ya ha realizado tres actuaciones inmediatas. Ha solicitado a la FIFA, como garante de las reglas internacionales del fútbol, que “no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición”.

A la UEFA, “como garante de la integridad de las competiciones europeas y de la coherencia normativa con FIFA”, le ha pedido que “inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren”.

Y, por último, ha instado al CSD a que “no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime”, reafirmando el compromiso del Real Madrid por el “respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales”, anunciando que “defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes”.

Sigue leyendo:

– Thibaut Courtois le respondió a Javier Tebas por sus críticas al Mundial de Clubes

– Robin van Persie reveló que pudo jugar en el FC Barcelona

– Marcus Rashford, despreocupado sobre su inscripción con por el FC Barcelona en LaLiga

– Javier Tebas quiere acabar con el Mundial de Clubes