Robin van Persie reveló que pudo jugar en el FC Barcelona

Robin van Persie ha sido uno de los últimos “nueve” que Países Bajos ha tenido de gran nivel. El exjugador del Arsenal y del Manchester United era un atacante de prestigio. Van Persie pudo llegar al FC Barcelona de Lionel Messi, Neymar Jr. y Luis Suárez.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Van Persie fue un delantero muy versátil. El exdelantero neerlandés era un futbolista hábil con el balón en los pies y de gran aporte en el juego aéreo. Esas cualidades vio Luis Enrique y tuvo intenciones de llevarlo a un FC Barcelona liderado por la popular “MSN”.

“En el año 2015, cuando yo llevaba unos meses jugando en el Fenerbahçe, Kees (su agente en ese momento) me dijo que se estaba hablando de mi en Barcelona. Era una opción muy real“, dijo el entrenador del Feyenoord en el podcast SEG Stories.

Sin embargo, los dirigentes del FC Barcelona decidieron apostar por el joven Paco Alcácer, una opción menos costosa y con un futbolistas del país. Pero esta alternativa no salió muy bien, pues el español marcó 15 goles en 50 partidos con la camiseta blaugrana.

“Pasado un tiempo, me llamó y me dijo que no iba a ser posible. No sucedió. La verdad es que tenía muchas ganas de unirme a ellos“. agregó.

Van Persie tenía méritos

Para el año 2015, Van Persie cerró una de sus temporadas más flojas en Inglaterra. Sin embargo, no está de más señalar que jugaba en un herido Manchester United que hasta la fecha no ha logrado retomar su dominio en la Premier League. Robin marcó 12 goles y concedió 12 asistencias en 31 partidos.

Pero el talento del neerlandés no era discutido. En la temporada 2013/2014, Robin Van Persie marcó 18 goles y concedió 3 asistencias en 28 duelos con los Red Devils. Pero nada comparable como una temporada atrás en la que anotó 30 goles y cedió 10 pases de gol en 48 encuentros.

Robin van Persie tenía madera para jugar en un club como el FC Barcelona. El neerlandés ya lo había demostrado en un equipo con una filosofía similar como el Arsenal. Con los “Gunners”, en su temporada de despedida, Van Persie marcó 37 goles y asistió a 11 compañeros en 48 partidos.

Sigue leyendo:

– Stephano Carrillo ha recibido consejos de Robin Van Persie

– Santiago Giménez reveló que ha recibido consejos de Robin van Persie

– Se burló de la “gordura” de Miguel Herrera y casi se fueron a los golpes: recuerda el día que Robin van Persie desató la furia del “Piojo”

– Joan Laporta revela que el colombiano Luis Díaz quería ir al FC Barcelona