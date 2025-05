Stephano Carrillo ha recibido consejos de Robin Van Persie

Stephano Carrillo es un delantero mexicano de 19 años que ya tiene la oportunidad de dar sus primeros pasos en Europa. El exdelantero del Santos Laguna es el futuro de El Tri. A su corta edad, Carrillo está siendo entrenado por el mítico Robin Van Persie.

Robin Van Persie es el director técnico del Feyenoord. El exfutbolista neerlandés fue un jugador que deslumbró en su carrera en clubes como el Arsenal y Manchester United. Además, Van Persie fue un gran goleador con con la selección de Países Bajos. Stephano Carrillo tiene mucho qué aprender y Robin Van Persie no ha dudado en compartir sus conocimientos.

“Él (Van Persie), fue un 9 muy muy bueno, yo creo que top en Países Bajos entonces pues me ha dado consejos, movimientos pues también yo creo que esa madurez desde delantero de no siempre estar como alterado sino saber en qué momento hacer lo que te toca y aparecer en el momento que estás”, dijo Carrillo en declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Comparaciones con Santiago Giménez

En el Feyenoord, Santiago Giménez dejó una gran huella por sus goles convertidos. El “Bebote” no tiene ni seis meses fuera del conjunto neerlandés y, de cierto modo, Stephano Carrillo puede ser visto como el reemplazo del delantero azteca.

Sin embargo, Stephano Carrillo reconoció que las personas de su entorno le han ayudado a quitarse presión. El nombre de Santiago Giménez fue muy grande dentro del club. Antes de marcharse al Milán, el “Bebote” era el jugador más valioso de la plantilla. Carrillo espera que llegue el momento de demostrar su valía dentro del club.

“Cuando recién llegué obviamente hablé con Dennis, es una persona que siempre está en comunicación conmigo y él me dice que no tengo presión de nada, que nada más demuestre el por qué ellos me vieron, de por qué ellos me venían siguiendo y que lo demuestre, que no tengo ninguna presión pero que él sabe el jugador que soy y que solo demuestre y el trabajo es mío sabes, solo queda en mí”, dijo el azteca.

En febrero de 2025, Stephano Carrillo firmó con el Feyenoord. El delantero de 19 años está valorado en poco más de $2.6 millones de dólares. El exatacante del Santos Laguna ha jugado 6 partidos en las categorías juveniles en los que ha podido marcar 2 goles. Carrillo también acumula 49 minutos jugados en el primer equipo del Feyenoord. Robin Van Persie ha llevado con cautela a la nueva joya mexicana.

