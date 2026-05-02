Trump imita a Claudia Sheinbaum y genera risas durante cena en Florida; insiste en renombrar el Golfo de México

El presidente Donald Trump imitó la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, en Florida, al relatar una supuesta conversación en la que ella le habría pedido no cambiar el nombre del Golfo de México.

Durante su participación, el mandatario estadounidense volvió a mencionar su propuesta de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, una idea que planteó públicamente en enero de 2025 y que desde entonces ha generado rechazo por parte del Gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidente, presidente, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’. Oh, sí voy a hacerlo”, relató Trump, provocando risas entre los asistentes.

🔴 TRUMP IMITA A SHEINBAUM EN MEDIO DE POLÉMICA POR EL “GOLFO DE MÉXICO”



Trump, imitó a Sheinbaum, al referirse al nombre del “Golfo de México”, tema que ha generado fricciones entre ambos países.



“Tiene una hermosa voz”, dijo Trump pic.twitter.com/hDczg7IFQC — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 2, 2026

Comentarios sobre Sheinbaum y reacción del público

En el mismo discurso, Trump se refirió a Sheinbaum como “una mujer hermosa” y mencionó que “tiene una hermosa voz” y que “fue bailarina de ballet”. Sus comentarios, acompañados de la imitación, generaron reacciones entre empresarios, funcionarios e invitados presentes.

El mandatario también afirmó que la presidenta mexicana “ya no le tiene mucho aprecio” y que se habría sentido “herida” tras la filtración de su intención de cambiar el nombre del golfo.

Consideró llamarle “Golfo de Trump”

Trump aseguró que incluso consideró nombrar la zona como “Golfo de Trump”, aunque dijo que desistió tras recibir recomendaciones en contra. “De verdad lo pensé”, comentó, lo que volvió a provocar risas y aplausos.

Sanciones y postura de México

La propuesta de modificar el nombre del golfo ha sido rechazada por el Gobierno de México, que ha defendido la denominación histórica y ha advertido que no aceptará cambios unilaterales en foros internacionales ni en mapas oficiales.

Las declaraciones se producen en en medio de una relación bilateral marcada por fricciones en temas comerciales, migratorios y de seguridad. Este episodio se suma a otros pronunciamientos del mandatario estadounidense sobre temas internacionales, que han generado debate en el ámbito político y diplomático.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial del Gobierno mexicano a estos comentarios.

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