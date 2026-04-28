Sheinbaum pide “aclarar” operativo con agentes de EE.UU. en México tras renuncia de fiscal de Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua debe continuar pese a la renuncia del fiscal general estatal, César Jáuregui, y subrayó que lo central es defender la soberanía nacional y el cumplimiento de la ley.

“En este caso, lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Y por eso es muy importante la aclaración de este caso”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones ocurren después de que el lunes César Jáuregui presentara su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de Chihuahua (norte de México), tras la polémica generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, el pasado 19 de abril, en el que murieron dos presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos mexicanos.

La gobernante mexicana insistió en que la dimisión del funcionario no cierra el caso.

“Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación. No para con una renuncia. Tiene que seguirse investigando”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Añadió que el proceso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la cual “podrá dar su información respecto a esto”, señaló.

“Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno estatal, municipal y gobierno federal. Tiene que cumplirse con la ley”, dijo.

Jáuregui reconoció debido a que la información inicial que ofreció sobre la presencia de funcionarios extranjeros era “inconsistente” y admitió omisiones en la gestión institucional del caso.

El episodio ha tensado la relación entre el Gobierno federal y la Administración estatal, encabezada por la gobernadora Maru Campos, además de reavivar el debate sobre la injerencia de Washington en México en materia de seguridad.

En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que la renuncia no debe significar el cierre del expediente, y recordó que la Fiscalía es quien debe hacer la investigación y aclarar todo pues no es una “situación menor”.

La mandataria insistió en la necesidad de transparencia sobre los hechos, especialmente por sus implicaciones en la cooperación bilateral con Estados Unidos y el marco legal mexicano.

“El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, concluyó.

El caso salió a la luz tras un accidente vial en un camino de la Sierra Tarahumara, donde fallecieron cuatro personas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses, lo que llevó al Gobierno federal a cuestionar si se siguieron los procedimientos previstos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional para la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. EFE

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