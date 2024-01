Santiago Giménez reveló que ha recibido consejos de Robin van Persie

Todos los expertos del fútbol saben que la diferencia entre un jugador del montón y uno élite son los pequeños detalles que hacen que sea diferente o mucho más efectivo frente al arco. Santiago Giménez confesó que durante su etapa en Países Bajos ha recibido varios consejos de Robin van Persie que lo han ayudado a ser un jugador mucho más completo.

El ariete mexicano sabe todas las cosas que ha aprendido por parte del histórico delantero de la selección neerlandesa cuando formaba parte del cuerpo técnico del Feyenoord de Arne Slot.

“Me enseñó cosas tan tontas, se podría decir, pero que me han funcionado muchísimo. Por ejemplo, él me decía ‘recepciona y antes de los tres segundos, patea, si no, no vale el gol. La otra era que tiraban un centro y él te intenta tocar, pero me dice ‘si yo te toco, ya no vale el gol, que no te toque’, entonces te hace que estés moviéndote en el área”, comentó el jugador de la Selección de México.

Santiago Giménez se ha convertido en uno de los principales delanteros con mayor proyección en el viejo continente a su edad de 22 años de edad. (Photo by MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP via Getty Images)

También habló que al momento de que se encuentra frente a arco pone en práctica también varias cosas que le dijo el exdelantero y que muchos de él han sido muy importantes.

“La otra es ‘antes de patear, siempre ve al arquero. Son detallitos que dices ‘ya lo sé’, pero en realidad si te pones a pensar y lo empiezas a hacer en la cancha, te van saliendo las cosas como él te dice, es impresionante”, comentó Santiago Giménez.

Estos consejos han ocasionado que El “Bebote” subiera su nivel de juego muchísimo hasta llegar al punto de que los equipo más importantes del viejo continente como el Real Madrid, Barcelona, Chelsea, entre otros.

El buen momento que esta viendo con su equipo ha causado que se se ganara ser el delantero titular de la Selección de México que es dirigida por Jaime Lozano.(Photo by RINGO CHIU/AFP via Getty Images)

Durante este año 2023 siempre estuvo en la disputa del máximo goleador del año, peleando de tú a tú con jugadores como Erling Haaland, Harry Kane, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Recientemente, Santiago Giménez comentó que tuvo la oportunidad de jugar con Lionel Messi en la Selección de Argentina, pero que ni la idea de compartir con el mejor jugador del mundo cancha y vestuario le haría cambiar de parecer, de representar a México.

“Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con la decisión”, dijo Giménez.

El delantero azteca dijo que espera en algún momento jugar contra Messi para poder jugar de tú a tú y ganarle al mejor jugador del mundo.

