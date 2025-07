Thibaut Courtois le respondió a Javier Tebas por sus críticas al Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de 2025 fue todo un éxito desde el punto de vista del espectáculo de entretenimiento deportivo. Pero hay algunos detractores sobre la organización de este torneo. Uno de ellos fue Javier Tebas. Thibaut Courtois no está de acuerdo con el presidente de LaLiga.

Javier Tebas criticó constantemente la realización del Mundial de Clubes de 2025. El dirigente considera que este torneo afecta el desarrollo de las competiciones europeas y desgasta en demasía a los jugadores.

El presidente de LaLiga aseguró que hará lo posible para acabar con esta competición realizada por Gianni Infantino. Tebas fue muy áspero en su postura sobre esta competición. Thibaut Courtois No está de acuerdo con esta actitud.

“Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. Puede que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, pero existe. Estamos aquí y parece que este señor quiere mucho protagonismo“, dijo el portero del Real Madrid.

🧤 @thibautcourtois, sobre el calendario tras la derrota contra el @PSG_inside



😠 "Lo de @LaLiga es siempre igual"



📅 "Somos el único deporte que tiene 11-12 meses de competición y ahí esta el error"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/sLTl2kiDXU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 9, 2025

España con las manos vacías

El Atlético Madrid y el Real Madrid participaron en el Mundial de Clubes 2025. El conjunto “Colchonero” no pasó de la primera ronda y esto representó un gran fracaso para Diego Simeone y sus dirigidos. Pero el Real Madrid no se queda atrás.

A pesar de que el conjunto merengue fue eliminado en las semifinales de la competición, las formas importan. El Real Madrid fue goleado 4-0 por el París Saint-Germain. Courtois detalló las razones de esta humillante eliminación a manos de los franceses.

“Íbamos siempre un pelín tarde y cuando llegas tarde todo el mundo está fuera de posición… No hemos estado encima de ellos y eso es un problema, con tanto espacio es difícil“, explicó el experimentado arquero belga.

