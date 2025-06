Javier Tebas quiere acabar con el Mundial de Clubes

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que su “objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes” y que la única manera es eliminarlo del calendario ya que los partidos les parecen “de pretemporada”, al término de una ponencia en la ESADE Business School de Madrid.

“Eliminándolo. Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro“, explicó Tebas.

Sobre la posibilidad de que Atlético de Madrid y Real Madrid inicien más tarde la competición de Liga, Javier Tebas confirmó que lo han solicitado, pero todavía no existe ningún acuerdo y esperarán a observar su evolución en la competición.

“Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan o llegan a semifinales, van a ganar €120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Esto está bien. Hay que pensar en el resto de clubes. Han pedido, aún no ha habido respuesta”, dijo Tebas.

Asimismo, explicó que ninguno de los dos clubes ha especificado qué cantidad de partidos querría para descansar y que se trata solo de simples conversaciones, a la espera de conocer su desempeño en la competición.

Durante esta ponencia, el presidente de LaLiga ha aprovechado para referirse al modelo del FairPlay financiero español como ejemplo en comparación al sistema de la Premier League, en el que las pérdidas son amplias, según él indica.

“La Premier League ficha muchísimo, no es sostenible. Están derrochando. No es eficaz ese modelo. Está intervenida por el gobierno. La Premier League pierde, en global, 1,200 millones por temporada“, dijo Tebas.

El acto, que ha tenido lugar en Madrid en un ciclo de ponencias de la universidad privada ESADE, ha centrado los temas de interés en torno a la piratería, la distribución de los derechos de televisión y la negación de Tebas a que grandes cantidades de capital entren en la competición liguera.

En relación a este hecho, puso en valor al CD Mirandés al encontrarse a un paso de ascender a Primera División, aunque considera que el posible ascenso del Oviedo también sería meritorio.

“El dinero es muy importante para muchas cosas en el fútbol pero no es lo único. Miremos al Mirandés, el equipo con menos gasto salarial de la Segunda División. Ahí esta. Me parece que ya llegar hasta ahí.. Sin desprestigiar al Oviedo, que también se merece el ascenso por tantos años y tanta historia, lo del Mirandés sería una gran gesta. Ambos sería bueno para el fútbol”, cerró Tebas.

