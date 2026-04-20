Así van las votaciones hoy, 20 de abril, rumbo a la novena eliminación de “La Casa de los Famosos 6”

Hoy, lunes 20 de abril “La Casa de los Famosos 6” vivirá su novena gala de eliminación, con un fuerte rumor que ha ido incrementando en las últimas horas. Se dice que la eliminación de esta noche se debatirá entre Celinee Santos y Josh Martínez.

Algunos creen que la producción dejará a Celinee con Stefano para hacer que este vuelva al show. O literalmente mantendrán a Celinee y Josh juntos hasta el final para incrementar el drama de la salida de uno de los dos.

Sea como sea, se cree fielmente que hoy un habitante de agua abandonará la casa, sobre todo porque toda la semana pasada, conductores y panelistas exaltaron en extremo las supuestas bondades del estratega, tanto de Stefano como de Yoridan, dos de los nominados del cuarto tierra. Esta, literalmente, es la primera temporada en la que vemos a un Javier Poza totalmente desbordado hacia un equipo y personas en específico.

En años previos, esta actitud era más común en Jimena Gállego, sobre todo en temas relacionados con Lupillo Rivera.

Las votaciones…

Dicho esto, según nuestras fuentes internas dentro de la producción del reality, nos dicen que las posiciones del primero al último lugar en votos están de la siguiente manera: Celinee Santos, Laura G., Josh Martínez, Caeli, Yoridan, Kenny y Stefano. Destacando que la diferencia porcentual entre los últimos dos es del 0.2%.

Visto lo visto en los tres últimos programas, teniendo uno en el que básicamente durante más de una hora se exaltó el papel de Stefano como habitante y competidor, se cree que es imposible que la producción saque al brasileño de la competencia. ¿Será Kenny el eliminado de esta noche? Los rumores, repito, no llevan su nombre.

Además, hay que recordar que los conductores llevan alrededor de tres días describiendo la nominación de tierra como la jugada perfecta. La mejor de toda la temporada. Pues para cerrar con broche de oro, básicamente alguien de agua debería salir de la competencia hoy. ¿Y qué mejor que hacerlo o lograrlo sacando un peso pesado como Josh o Celinee?

Además, a todo esto hay que sumarle que tanto Yoridan como Stefano están completamente seguros de que esta noche Josh o Celinee quedarán fuera de juego. ¿Por qué será? Ojo, los conductores y panelistas no han analizado estos argumentos, destacándolos como soberbia o falta de humildad. Al contrario, ni los exponen en las galas.

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