‘Agua’ y ‘Tierra’ se unen ante el posible ingreso de un nuevo habitante a “La Casa de los Famosos 6”

Anoche Sol abandonó “La Casa de los Famosos 6” y puso rumbo hacia Argentina. Previo a su partida, ingresó a la casa para colocar el letrero de alquiler sobre la puerta del extinto cuarto de fuego. Recordemos que el año pasado vivimos dicha dinámica, solo que se rentaba la suite del líder, no el cuarto recién cerrado dentro de la competencia.

Los rumores apuntan a un posible ingreso doble. Los nombres que más suenan en las redes sociales para dicha dinámica son los de Maripily Rivera y Carlos “Caramelo” Cruz. Tendría sentido, entonces, que la producción tomara un espacio más grande para hacerlos convivir mientras dure el alquiler dentro de esta temporada.

Los habitantes, por otra parte, han empezado a generar una nueva estrategia alrededor de una posible mala interpretación de su parte. Y es que todos creen que ingresarán nuevos habitantes al juego y no están dispuestos a que ni uno de ellos gane el premio de los $200,000 dólares, por los cuales todos han luchado tanto. Por eso ahora se han medianamente unido, creando una alianza momentánea alrededor de esta especulación.

Pero esta alianza puede que solo dure una semana, para algunos. Ya que algunos habitantes de agua no están dispuestos a jugar con tierra. La desconfianza y todo lo que se ha dicho y hecho ha generado tal punto de desconfianza que Curvy, Josh y Kenny no están interesados en que esta posible alianza dure hasta el final.

Celinee Santos Frías, por su parte, ha dicho que ella no está interesada en un juego de “doble cara”. Dando a entender que no le gusta esta idea de vender una postura para horas después desdecirse y jugar de manera desleal.

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