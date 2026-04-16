Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 16 de abril

Los resultados por ahora no son favorables para el cuarto tierra; sin embargo, esto apenas va empezando. “La Casa de los Famosos 6” se encamina a la novena gala de eliminación y por ahora la alianza “Fuagua” cuenta con todo el fandom de Laura Zapata a su favor.

La exhabitante está usando sus plataformas digitales para que el público no olvide lo que ha pasado con el tema de Celinee Santos Frías y Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”. Destacando que el público merece respeto, sobre todo porque todos los hechos ocurrieron el pasado viernes 10 de abril, y ya estamos a día 16 del mismo mes y la producción sigue sin presentar una postura al respecto.

Es más, el tema ni siquiera se discutió en ninguna de las galas frente al panel de críticos, ni con los exhabitantes. Tuvo que ser Laura Zapata, una vez eliminada, quien presentara los hechos en el programa en vivo para darle voz a los cientos de miles de fans que en las redes sociales han viralizado su sentir en contra de una situación que siguen sin tener una resolución por parte de la producción.

Todo lo anterior tiene al público televidente que apoya a dicho grupo molesto e inconforme. Desilusionado, incluso. Pero hay otra buena parte que se muestra aún más decidida en proteger a los nominados de Fuagua y no dejarse vencer por la narrativa actual.

Por ahora, entonces, contamos con la siguiente posición en placa de nominación según votos. En estos momentos iremos de más a menos. Es decir, quiénes son los más votados versus los que menos votos están recibiendo hasta el cierre de esta nota.

En los primeros cuatro lugares de votación están: Celinee Santos, Josh Martínez, Kenny Rodríguez y “El Divo”. Desde el quinto lugar hasta la octava posición están: Caeli, Yoridan, Stefano y Laura G.

Importante recordar que hoy se vivirá una nueva gala de posicionamiento y sinceramiento. Y previo a esto, durante la gala, posiblemente veremos cómo ha sido el recibimiento de la casa hacia Sol. De las conversaciones que ha tenido con unos y con otros. Y de nuevo buscarán exponer a Celinee Santos con los comentarios que ha hecho este día, demostrando sus celos, aceptando que le cae bien, pero que ya está bueno.

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Laura Zapata es la octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6”.

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