Estos son los nominados en “La Casa de los Famosos 6”, rumbo a la novena eliminación

El lunes 20 de abril, “La Casa de los Famosos 6” vivirá su novena gala de eliminación. Después de que Laura Zapata quedara fuera de juego, los habitantes del cuarto tierra consideran que pueden eliminar a cualquier otro participante que conforma la alianza “Fuagua”.

La producción, hasta hoy, ha podido incluso construir lo que desde hace tres semanas aseguran es la caída, el derrumbe y quiebre de dicho equipo. Que, pese a todo lo que gira a su alrededor, se mantiene luchando por seguir unido. ¿Lo van a lograr? La verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva. Hasta hoy, ni un solo grupo que se haya formado dentro de este reality ha logrado ganarle a la producción.

Este tipo de fenómeno se ha conseguido solo en “La Casa de los Famosos México“, para su primera y segunda temporada con el “team infierno” y el “cuarto mar”.

De momento, bajo esta premisa, tenemos entonces la siguiente placa de nominados: Laura G., Stefano, Divo y Yoridan por parte del cuarto tierra. Mientras que por parte de Fuagua contamos con: Celinee, Josh, Kenny y Caeli.

¿Cómo se llegó a esta nominación?

Después del empate a cero de la semana pasada, todo parece indicar que Stefano y Yoridan lograron dilucidar su primera estrategia de nominación. Y aunque parezca extraño, en lugar de buscar un empate a cero, para meter a todo Fuagua a la placa de nominados, optaron por una versión menos sorpresiva con un empate a uno. ¿Extraño? Desde luego que sí.

Porque en una jugada como esta, la salida más obvia era ir por el empate a cero. Pero por alguna razón decidieron cerrar más la brecha y meter en la placa a los pesos pesados de la temporada con el único objetivo de sacar a un “pez gordo”.

¿El plan de tierra y producción es eliminar a Celinee, Josh, Caeli o Kenny? Después de todo lo visto y escuchado en las galas, la verdad es que la respuesta a esta pregunta es un sí.

Anoche, antes de que Sol entrase de intercambio a “La Casa de los Famosos 6”. Jimena Gállego y Cristina Porta dejaron dos nombres claros en la memoria de la argentina: Celinee y Caeli. ¿Bajo qué objetivo? Nominación. Confrontación. Básicamente, problemas para Fuagua.

Desde hace tres semanas parece que la producción está buscando que el público televidente sepa, sin temor a equivocarse. Que esta lucha no es de Fuagua vs. Tierra. ¡Desde luego que no! Esto parece ser producción vs. Fuagua.

¿Cuáles son las probabilidades de eliminación del lunes 20 de abril?

Si tomamos en cuenta la estrategia por fandoms, la verdad es que Fuagua tiene más probabilidades de regresar intactos a la casa. Es decir, los fandoms de los cuatro nominados votarán por el suyo, pero cuentan con otros que podrían dividirse fácilmente para ayudarlos a sumar más puntos en la placa.

Por ejemplo. El fandom de Curvy puede dividirse y apoyar a Celinee y Josh. Mientras que el team Zapata puede hacer lo mismo, pero protegiendo a Caeli y a Kenny. El resto de los teams que quedan para apoyar a los cuatro de manera generalizada son los de Sergio Mayer, Lupita Jones, Horacio Pancheri, Kenzo y el de Luis Coronel. Tienen cantidad y calidad.

En el caso de tierra, la jugada es más complicada. Afuera, apoyando, posiblemente estarán los fans de Kunno, Julia Argüelles, Vanessa Areas, Jayline Ojeda, Zoe Bayona y Oriana Marzoli. Pero los seguidores de Zoe y Oriana se han desconectado del reality, puesto que ellas ya no siguen ni en competencia ni en galas.

El fandom de Kunno apoyará posiblemente a Stefano y Laura G. Las fans de Julia posiblemente apoyarán al Divo. Pero en el caso de Jayline y Vanessa, ambas también están completamente desconectadas del show. Tanto en las galas como fuera de las mismas. Por lo tanto, es posible que Yoridan quede en desventaja.

¿Qué pasa con el fandom de Fabio? Él ha sido claro: sus cariños y lealtades están exclusivamente con Stefano y Laura G; por lo tanto, decidirán no exponerlos para no perderlos por errores de cálculo. Razón por la cual, de nuevo, Yoridan queda solo. Es lamentable, pero la forma en la que este decidió jugar este reality lo vulneró de tal manera que únicamente conectó con su propio público y no necesariamente convenció a más aliados.

Pero producción aparentemente también juega…

Después de la salida de Laura Zapata y las narrativas que dentro del programa han perseguido tanto los conductores como ciertos panelistas, la verdad es que la eliminación de la próxima semana parece estar totalmente dirigida para sacar de la casa a Celinee Santos, Josh Martínez o Caeli.

Resta ver cómo avanza la placa de nominados. Esperar a ver cómo Tierra roba la salvación, ya sea por ellos mismos o porque Sol logra arrebatársela a Fuagua en favor de Tierra. De ser así, obviamente, al salvar ya sea a Laura G. o a Stefano, el fandom de Fabio se puede dividir y proteger al que vaya con menos votos. Incluso ahí se sigue salvando alguien de Fuagua, pero como “todo puede y está pasando” en “La Casa de los Famosos 6”, hay que esperar y ver con qué nos toparemos el próximo lunes.

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