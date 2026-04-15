Laura Zapata es la octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

Laura Zapata se convirtió el lunes 13 de abril en la octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6”. Su salida generó un descontento e incredulidad generalizados en las redes sociales. Al punto de que muchos de sus fans han señalado a Telemundo indicando que es imposible que personajes como Kenzo o Yoridan Martínez hayan podido eliminar a la actriz mexicana de tan polémica temporada.

Algunos de los cuestionamientos de los seguidores del show exponen los siguientes argumentos: “Es difícil que esperen que creamos que Divo, Stefano, Kenzo o Yoridan podían eliminar a Laura Zapata”. “Ahora tiene mucho más sentido el mensaje de la jefa de la semana pasada: “Tierra ve la luz y agua se derrama… ¿Después de eso esperan que les creamos que Laura era la eliminada por el público?”

¿Cómo empezó la eliminación de un habitante del cuarto agua?

El miércoles de la semana pasada, la producción implementó el juego de la “ruleta rusa”, dejando a la aparente suerte de un habitante la posibilidad de que todos los famosos quedasen o no nominados. Celinee corrió con dicha “suerte”, y al entrar al confesionario se le pidió que girara con fuerza la ruleta y, por azares del destino, cayó el número tres.

Esto permitió que todos los empatados en cero subieran a la placa. Lo que nos dejó una placa de nominados multitudinaria. Esta era la única posibilidad de forzar la eliminación de un habitante del cuarto agua. Con seis nominados, tres y tres de cada bando, la salida de un participante del cuarto Tierra era imposible de evitar.

Pero al meter “la suerte” en la nominación, el destino se giró. Además, horas antes “La Jefa” predijo el éxito rotundo de tierra en “X” con el siguiente mensaje: “Tierra ve la luz, agua se derrama”. ¡Ante esto, la suerte ya estaba echada!

Laura Zapata fue eliminada el lunes 13 de abril.

¡El cuestionamiento de Javier soltó la lengua de ‘mamá Zapata’!

Tras la nominación de toda la casa, Laura comentó que no había problema con este proceso. Que era obvio que el habitante más débil saldría de la competencia.

Teniendo a Laura Zapata como octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6“, Javier aprovechó para recordarle sus propias palabras a la actriz, quien decidió responder muy a su estilo.

Laura dio tres respuestas que hilvanan una línea de pensamiento peligrosa. Primero dijo que no. No había salido el habitante más débil. Después destacó que “habían dejado” a sus hijos sin su mamá. Para concluir con una hipótesis particularmente interesante.

Al parecer, a Laura le parece extraña ahora la pregunta de “La Jefa” y el resultado de la eliminación. La actriz mexicana destacó para el público que durante la última cena, la jefa en cuestión les presentará a los habitantes una pregunta bajo la cual ellos tenían que responder con el nombre del habitante que les dolería más que saliera de la casa. Y señaló que tanto Horacio Pancheri como Celinee Santos, Josh Martínez y Curvy Zelma la mencionaron a ella.

Ojo, esta pregunta también les fue planteada a todo el cuarto Tierra la semana pasada, cuando Julia Argüelles salió eliminada de la competencia.

Ante el planteamiento de Laura Zapata, Javier Poza tuvo que tomar la palabra y señalar que la decisión siempre es y ha sido enteramente del público que vota. “Es importante aclararte a ti y a todos, por supuesto, una vez más, que a lo largo de nuestra historia el único juez que tuvo este show se llama público”, destacó el conductor del programa.

“Son ustedes, querido público, son nuestros espectadores, nuestra audiencia, y su salida la ha decidido precisamente nadie más, nadie más que usted, que nos hace el favor de seguirnos noche a noche”, puntualizó Poza.

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

Así van las votaciones hoy 13 de abril en “La Casa de los Famosos 6”

Público de “La Casa de los Famosos 6” pide la expulsión de Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”

“Pica y se extiende” vuelve el 12 de abril con invitadas especiales: Yina Calderón, Julia Argüelles y Madison Anderson