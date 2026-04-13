Público de “La Casa de los Famosos 6” pide la expulsión de Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”

El viernes por la noche, “La Casa de los Famosos 6” a menudo culmina la noche con una fiesta temática. La del pasado viernes fue sobre el mundial y, aunque todo parecía indicar que los habitantes por primera vez disfrutarían de un momento sin drama y confrontaciones, terminó con tremendo escándalo debido a una acción confesa por parte de Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”.

En un momento dado, después de la cena, los habitantes bailan y se relajan. Mientras Celinee Santos bailaba con Josh Martínez. Divo lo hacía junto a Laura G. Dentro de la casa no es un secreto que a Josh le gusta mucho la colombiana, que es parte del cuarto Tierra, enemiga del cuarto Agua. Sin embargo, ni para Celinee y las de su cuarto esto es un problema; es más, bromean con Josh al respecto y en lo que pueden intentan echarle una mano para que este pueda acercarse a ella.

Celinee, durante el baile, al ver que Divo y Laura G se unían a ellos en la pista, dijo: “Divo, cambio de pareja”. Esto generó que Josh pudiese bailar al fin, después de siete semanas, con Laura G. Con lo que no contaba la dominicana era con las intenciones del actor y cantante cubano. Él confesó minutos después, dentro del cuarto tierra, que bailó con Celinee para básicamente hacerle sentir su hombría.

La reacción de Celinee en el momento fue de risa. La dominicana se apartó al instante y se reía de la situación. Lo que hizo que muchos recordaran todo lo que pasó con Dania Méndez durante su intercambio a Brasil. En donde ella tuvo una reacción similar a la de Santos Frías, pero que no pasó desapercibida por el público. La presión de los fans ante la situación hizo que la producción del programa, al día siguiente, comunicara la expulsión de los dos habitantes involucrados. ¡”Big Brother Brasil” no esperó a que Dania pusiera una queja ante los hechos!

Anoche, Jimena Gállego, conductora del programa “La Casa de los Famosos 6”, fue cuestionada por esta polémica situación. Y es que el público exige una sanción. Lamentablemente, Gállego respondió que, como Celinee no se quejó, no dijo nada, pues básicamente esto quiere decir que no hubo ningún problema. Aparentemente, dando a entender que no se iba a hacer absolutamente nada ante los hechos. Incluso se debe considerar que hay dos videos en los que “El Divo” cuenta lo que hizo y la intención premeditada detrás de esta acción.

@neli_valdez02 @JimenaGallegoTV tu hoy dijiste que como Celine no a dicho nada sobre el abuso y acoso que fue víctima que si ella no habla no pasa nada sabes cuatas mujeres callan por miedo por intimidación por amenazas por vergüenza real mente eres una berguensa como mujer como figura pública tratar de minimizar y tapar el acoso de ese tipo asqueroso #telemundorealities #lacasadelosfamosos @Endemol Shine Boomdog @lacasadelosfamosostlmd @TelemundoRealities @xfinity ♬ Suspense Music – Gabriel Andrade Produções

El tema escaló hasta Sergio Mayer, quien ha tenido una reacción diferente a la de Jimena Gállego. El exhabitante fue claro y explicó que la reacción de Celinee incluso se puede deber a los nervios de no saber exactamente cómo reaccionar. Si la producción no tomaba cartas en el asunto, entonces el público debía ejercer su derecho al voto. Por lo tanto, lograr así que la eliminación de esta noche llevase el nombre de Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”.

¿Qué pasará? ¿Reaccionará el público o la producción decidirá intervenir activamente en la situación?

Los comentarios del público en las redes sociales ante esta situación

“O sea que si Celine no dice nada, ¿no es problema?”

“Si alguien se siente agredida, acosada, puede ir al confesionario y poner el reporte contra quien le hizo daño. Si Celine no lo hizo, no va a hacer nada.”

“De verdad, esta producción se pasó.”

“Lo vengo diciendo, esta temporada la producción está teniendo un manejo tan extraño desde la primera semana.”

—¿Qué le pasa a esta mujer? —Celinee—. No tiene que decir nada, ¡no manches, todos lo vimos!

“Me extraña que Jimena, siendo mujer, diga que si Celine no dijo nada, no van a hacer nada; si se lo hubiera hecho a ella, ¿qué hubiera pasado?”

“Duda: Si hubiese sido Fabio, Stefano, Josh u otro integrante, ¿cuál sería la reacción?”.

“¡Fueeeerteee eso!” “Deberían expulsarlo”.

“Ella no lo esperaba, se sorprendió”.

“Merece que lo expulsen”.

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