Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 10 de abril

“La Casa de los Famosos 6” vivirá el lunes 13 de abril su octava gala de eliminación, y esa noche Laura G no subirá al SUM, gracias a ser la actual líder de la casa. Junto a ella descansará aquel que sea salvado, ya sea por ella o por quien le robe el privilegio de sacar a un nominado de la placa.

Mientras tanto, las votaciones se mantienen abiertas y los tres últimos lugares se mantienen de la siguiente manera:

Último lugar: Kenzo.

Penúltimo lugar: Yoridan.

Antepenúltimo lugar: Kenny.

La narrativa que se expone de Yoridan lo salvará de la eliminación…

Ahora bien, viendo la situación y sabiendo que el número de votos entre Kenzo y Yoridan fluctúa y en ocasiones el cubano se posiciona en el último puesto de manera constante, pese a esto, lo más seguro es que la producción mantenga dentro del juego a Yoridan Martínez porque la narrativa a favor y en su contra ya le otorga una cantidad de contenido superior a la de Kenzo con su romance. Relación que la producción nunca ha querido exponer en ninguna gala en comparación con cómo lo han hecho con todas las fallidas dentro de esta edición.

¡El silencio de la producción ante el romance de Kenzo y Caeli es su sentencia!

Por alguna razón, el romance entre Caeli y Kenzo no lo han convertido en algo digno de hablar, mencionar ni popularizar de cara al público televidente. Mientras que relaciones nulas como las de Kenny y Jailyne obtuvieron mucho más foco por tóxicas, en el caso de Laura G. nos han expuesto dos romances que no vienen al caso, entre ella, primero con Fabio Agostini y el último con Yoridan Martínez.

Pese a que la colombiana ha dicho públicamente y a las cámaras que no quiere nada con el cubano, conductores y panelistas como Cristina Porta y Marifer Centeno insisten en la posibilidad de que el romance fluya mientras compartan la suite del líder.

¡La producción a través de “La Jefa” confirmó la semana perfecta de tierra!

Rumbo a la eliminación, todo esto protege a Yoridan, por lo menos de cara a la producción. Además de que ahora por la noche probablemente los conductores del programa coronarán a Tierra con su mejor semana. Es decir, ganaron la prueba del líder, obtuvieron una placa favorable de nominación y retendrán la salvación.

“La Jefa” lo anunció en su momento con el siguiente mensaje: “Tierra verá la luz y Agua se derrama”. La predicción al estilo Mhoni Vidente solo sirvió para confirmar la estrategia que la producción del show representaría esta semana de cara al público.

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