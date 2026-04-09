Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 9 de abril

Las votaciones para la octava gala de eliminación de “La Casa de los Famosos 6” están abiertas. Toda la casa está nominada y, por ahora, los últimos tres lugares son para Kenzo, Stefano y Yoridan Martínez. Los que están arriba de la placa, es decir, en los primeros lugares, son: Laura Zapata, Fabio, Curvy, Celinee Santos, Josh y Luis Coronel. Pero estos números van a cambiar mucho después del sinceramiento de esta noche.

Ahora bien, el rumor más influyente apunta a que la producción de este programa busca la eliminación de un habitante del cuarto agua, sobre todo después del mensaje que “La Jefa” publicó anoche previo a la gala de nominación, en donde dice: “Tierra ve la luz y agua se derrama”. Esta frase, para muchos, es una declaración de intenciones claras. Por esta razón, el público asume que, aunque está votando, este lunes un habitante de agua dejará la competencia.

¿Quién podría ser el eliminado?

Lamentablemente, podríamos estar hablando de Kenzo. Quien ha protagonizado una historia de amor con Caeli, que nunca recibió ni apoyo ni atención por parte de la producción.

Si el eliminado de agua no fuese Kenzo, ¿qué otro personaje o perfil está en peligro de eliminación? Probablemente estaríamos hablando de Caeli. La movida de Fabio Agostini, al pedirle a Laura G que, si esta retiene la salvación, saque a Estefano de la placa, es una excelente jugada, porque lo aleja del último lugar. Se asegura de que, si él se va para Argentina, ella sepa qué rumbo tomar y así deja a los que van en último lugar del lado de agua, sea él o la eliminada de la próxima semana, pase lo que pase.

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