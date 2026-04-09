“La Casa de los Famosos 6”: Todos los habitantes están nominados gracias a la ‘ruleta’

Todos los habitantes de “La Casa de los Famosos 6” están nominados, gracias a “la ruleta rusa” que por “suerte” dejó caer un +3 que permitió la nominación de toda la casa. La premisa era que un habitante del destierro haría uso de este artefacto y, dependiendo de la cantidad que saliese, así sería la cantidad de habitantes que se sumarían a la placa.

Por nominación, seis habitantes ya habían quedado nominados. Cuatro de tierra y dos de agua. Sin embargo, el +3 que le salió a Celinee Santos generó que todos los que estaban empatados con cero entraran a la nominación.

Esta nominación es peligrosa para ambos equipos, sobre todo para aquellos que no se hayan probado ante el público y puedan recibir el frío yugo de los televidentes. Yoridan Martínez es uno de los que más corre riesgo en esta placa junto a Stefano, Kenzo y Caeli. Ahora bien, el público que sigue las galas y el 24/7 teme que la producción mueva sus fichas para comprarle más tiempo al cubano -Yoridan- dentro de la competencia.

¿La producción buscará salvar a Yoridan?

La producción tiene una narrativa de romance entre Yoridan y Laura G., un “shippeo” que no existe, que ella ha negado dentro de la casa. En el que ella misma asegura que a Yoridan no le gusta, que no está interesada en él y en nadie más dentro de la competencia. Sin embargo, Jimena Gállego y parte del panel insisten en una historia que tanto Laura G. rechaza dentro de la casa, como el público en sí también desprecia en las redes sociales.

Esto es algo que siempre pasa con el programa de Telemundo. Aunque ya exista un romance dentro de la casa, ellos insisten en aquellos que no se han formado para darles más foco. Al día de hoy, a Laura G ya la han querido “shippear” con Fabio Agostini y ahora es el turno de Yoridan Martínez. ¡Insólito pero cierto!

Hay que recordar lo que “La Jefa” anunció que pasaría anoche: “Tierra ve la luz y Agua se derrama”. Probablemente están confirmando que el lunes sacarán a un habitante de agua y todo apunta a que posiblemente estén decidiendo si dejarán ir a Kenzo o a Caeli.

¿Logrará la producción realizar esta jugada o el público vencerá con sus votaciones?

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