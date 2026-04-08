Yina Calderón afirma que ya no volverá a las galas de “La Casa de los Famosos 6”

Yina Calderón ha declarado que anoche fue su última participación en las galas de “La Casa de los Famosos 6“.

A través de sus plataformas digitales, la panelista de origen colombiano dijo lo siguiente: “Desde mañana no los estaré acompañándolos en el panel. Estoy muy a gusto con mi trabajo; he tratado de hacerlo lo mejor posible. He tratado de cambiar y de crecer… El panel a mí me enseñó a ser más pausada, a no interrumpir… A volverme mucho más profesional. Siempre voy a estar agradecida con Telemundo por la oportunidad que me dio”.

De momento se desconocen las razones por las cuales Yina ya no estará como panelista. Siendo una de las más queridas del público, porque realmente la hemos visto buscar ser profesional e imparcial. Telemundo aún no ha dado una declaración alrededor de lo confirmado por Calderón.

Pese a tener sus propios gustos en base al juego que ella sabe dar dentro de un reality, como crítica ha tratado siempre de ir más allá de lo que le gusta, sino de tomar en cuenta el contexto del proceso de esta casa. Cosa que no podemos decir de panelistas como Cristina Porta, que al día de hoy lleva como agenda personal ser la máxima “enemiga y detractora” de Curvy Zelma y Celinee Santos.

Esperamos que la ausencia de Yina se deba a un nuevo proyecto relacionado con la casa, o que con Telemundo, porque ha demostrado tener capacidad no solo de crítica, sino también de conducción. La verdad es que los panelistas competentes deberían recibir un contrato fijo.

Yina Calderón, Samira Jalil, Anette Cuburu, René Franco y Horacio Villalobos, en esta temporada, deberían ser una constante, porque así el criterio de ellos a diario se vería afianzado. Rotarlos como lo han hecho en esta edición me parece un mal ejercicio para la continuidad narrativa de cada uno.

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