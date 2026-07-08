¡Oficial! La selección de México rompe una tradición histórica con su nuevo director técnico

La Federación Mexicana de Fútbol ha hecho oficial un movimiento histórico. En una decisión que rompe con la costumbre de la inestabilidad en el banquillo, se apostó de lleno por la continuidad del proceso mundialista. Rafael Márquez es formalmente el nuevo director técnico de la selección de México, tomando el relevo tras la gestión de Javier Aguirre.

Esta designación no toma a nadie por sorpresa. Cuando el “Káiser” firmó originalmente para ser el auxiliar del “Vasco” Aguirre, el alto mando de la FMF le garantizó por contrato que él sería el elegido para dar continuidad al proyecto deportivo con miras al Mundial 2030.

Un legado histórico en la Copa del Mundo y listo para seguir escribiendo su historia. ?



¡Rafa Márquez, nuestro líder en la cancha y ahora desde el banquillo! ???#SomosMéxico ???? pic.twitter.com/hIeAyncjQv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026





Una transición ordenada hacia el futuro



A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Fútbol enfatizó la relevancia de este relevo institucional:



“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”.



Este representa el segundo gran reto en la naciente carrera de Márquez como estratega principal, tras su paso por el Barcelona Atlètic en la división de plata de España. Ahora, la presión sobre sus hombros será máxima, pues recibe a un equipo que logró recuperar parte de la credibilidad perdida en la última justa mundialista.



¿Quiénes integrarán su cuerpo técnico?



Aunque los nombres se harán oficiales en los próximos días, ya se presumen incorporaciones de peso histórico para el vestidor del Tri. Figuras como Andrés Guardado (con preparación reciente en el Real Betis) y Alfredo Talavera se perfilan para acompañarlo en el banquillo.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026



Además, Márquez no empezará desde cero: heredará un robusto equipo de trabajo integrado por cerca de 56 especialistas deportivos que ya colaboraban de cerca en la gestión anterior.



El debut oficial del “Káiser”



El estreno de Rafael Márquez como el director técnico número 46 en la historia de la Selección Mexicana está programado para la Fecha FIFA de septiembre. Se contemplan dos partidos amistosos con rivales y sedes aún por confirmar bajo el nuevo orden de la calendarización internacional.



Con esto, Márquez inscribe su nombre en la lista de entrenadores históricos de México, compartiendo distinción junto a figuras como Ricardo La Volpe, Juan Carlos Osorio, Hugo Sánchez y el propio Javier Aguirre.