Juez ordena entregar a E. Jean Carroll los $5 millones que Trump mantenía retenidos

La escritora E. Jean Carroll recibirá finalmente los $5 millones, más intereses, que un jurado federal le concedió en 2023 tras declarar responsable al presidente Donald Trump por abuso sexual y difamación. Un juez federal ordenó liberar los fondos, que permanecían retenidos en una cuenta controlada por el tribunal mientras continuaban los recursos legales presentados por el mandatario.

The New York Times detalló que la decisión llega después de que la Corte Suprema rechazara revisar la apelación de Trump relacionada con el fallo de 2023, dejando firme el veredicto.

Trump apela la orden y busca frenar el pago

Aunque el tribunal autorizó el desembolso del dinero, los abogados de Donald Trump presentaron de inmediato una nueva apelación para intentar impedir que los fondos sean transferidos a Carroll.

Según el medio antes citado, la defensa también solicitó a la Corte Suprema reconsiderar su negativa a revisar el caso y pidió que el dinero permaneciera bajo resguardo judicial hasta que exista una nueva resolución.

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