Corte Suprema rechaza intento de Trump de anular el veredicto de E. Jean Carroll por abuso sexual

La Corte Suprema negó revisar la petición del presidente Donald Trump en un intento de revocar el veredicto del jurado que lo declaró culpable de abuso sexual y posterior difamación contra la escritora E. Jean Carroll.

De este modo, el veredicto del jurado del caso llevado a cabo en un tribunal en Nueva York en 2023 y la sentencia civil de pagar $5 millones de dólares se mantienen vigentes.

Carroll demandó a Trump por una agresión en un vestidor de unos grandes almacenes en 1996 en Manhattan.

Mientras el caso de difamación se refieren a declaraciones que Trump hizo contra ella tras su primer mandato, en las que calificó las afirmaciones de agresión sexual como “estafa” y “farsa”.