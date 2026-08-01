Violento tiroteo registrado en un restaurante de comida rápida en el sur de Idaho deja varios heridos de gravedad

Las personas que circulaban cerca de una sucursal del restaurante In-N-Out Burger ubicada en Blue Lakes Boulevard en Twin Falls, al sur de Idaho, fueron tomados por sorpresa por un sujeto que, sin motivo aparente, comenzó a disparar hiriendo de gravedad a varias personas.

En una conferencia de prensa, Matthew Hicks, jefe de policía de Twin Falls, dio a conocer que el individuo que accionó el arma terminó muerto, pero antes presuntamente también le quitó la vida a algunos civiles sin que se conozca todavía el número de víctimas.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del agresor, pero las autoridades consideran haber puesto fin al riesgo de más detonaciones de arma de fuego en la zona.

Denny Warnick, director de operaciones de In-N-Out, emitió un comunicado a través del cual se menciona que el personal de la sucursal afectada por el incidente está colaborando con la policía con toda la información que se le solita para tratar de entender qué pudo haber ocurrido previo al tiroteo.

“Estamos profundamente consternados. Nuestras oraciones están con nuestros clientes, nuestros empleados y sus familias. Estamos colaborando con el Departamento de Policía de Twin Falls para ayudar en la investigación en curso”, indica parte de la misiva.

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