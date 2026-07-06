Mueren un oficial, una madre y su hija de 13 años en un tiroteo en Ohio

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo y que se extendió hasta la madrugada del lunes en Rittman, Ohio, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un oficial de policía, una madre, su hija de 13 años y el presunto responsable del ataque.

Las autoridades informaron además que cuatro agentes resultaron heridos por disparos mientras respondían a la emergencia, aunque dos de ellos ya fueron dados de alta tras recibir atención médica, reportó Fox10 News.

Un sargento con 10 años de servicio murió durante el operativo

El Departamento de Policía de Rittman identificó al oficial fallecido como el sargento Scott Ries, quien contaba con 10 años de servicio en la institución.

De acuerdo con el sheriff del condado de Wayne, Tom Ballinger, el incidente comenzó alrededor de las 9:30 p.m. del domingo, cuando una llamada al 911 alertó sobre disparos en las inmediaciones de North Metzger Avenue y Saurer Street.

Cuando los primeros agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por el atacante, según explicó el funcionario.

Cuatro policías resultaron heridos

Durante la respuesta al incidente, cuatro agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina fueron alcanzados por los disparos.

En un comunicado conjunto del jefe de la Policía de Rittman, Robert Shows, la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne y el sheriff del Condado de Medina, Terry Grice, se informó que dos de los oficiales permanecen hospitalizados en condición estable, mientras que los otros dos fueron atendidos en el lugar y posteriormente dados de alta.

Madre e hija también murieron

El sheriff Ballinger confirmó que entre las víctimas mortales también se encuentran una mujer y su hija de 13 años.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de ambas ni ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que murieron.

El presunto atacante también falleció durante el incidente.

Las autoridades informaron que Vick, un perro de la unidad K-9 de la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne, recibió impactos de bala durante el operativo.

El animal permanece en estado grave en un hospital veterinario.

Tras el tiroteo, numerosas agencias de seguridad acudieron al lugar, entre ellas la Oficina de Investigaciones Criminales de Ohio (Ohio Bureau of Criminal Investigation), que participa en las pesquisas para determinar cómo se desarrolló el ataque.

La Asociación de Bomberos del Condado de Medina informó que varios equipos de emergencia fueron movilizados para atender a los heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible motivo del tiroteo y la investigación sigue en curso.

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