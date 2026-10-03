Jesús Gallardo confiesa quién mandaba realmente en la Selección Mexicana con Aguirre

Jesús Gallardo, con ese estilo tan suyo de decir las cosas entre la seriedad y la broma, hizo una revelación horas antes del duelo 80 entre México y Estados Unidos que, en otras condiciones, podría incendiar el entorno del Tricolor: aseguró que el plantel está totalmente acostumbrado al estilo de Rafa Márquez porque era él quien realmente dirigía los entrenamientos durante el proceso de Javier Aguirre.



El zaguero del Toluca expuso que, en la pasada etapa mundialista, la única diferencia real era el cargo formal. Quien hacía el trabajo pesado en la cancha era el ‘Kaiser de Michoacán’ y no el actual técnico del Valencia de España, precisando que la gran mayoría de las prácticas corrían a cargo de Márquez.

"LA DIFERENCIA SOLO ERA EL CARGO" ?



? Ojito a las palabras de Jesús Gallardo sobre la función de Rafa Márquez cuando estaba con Javier Aguirre. pic.twitter.com/3ISgZFPRWt — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

Según Gallardo, Rafa comandaba desde las ruedas de pases hasta los ejercicios de salida, por lo que la transición actual ha sido natural y sin complicaciones, descartando que el trabajo sea empezar desde cero, como en otros procesos, que cada técnico tiene su librito táctico.



Aunque la revelación pueda parecer sorprendente, los números la respaldan. El hecho de que a México no le hayan anotado goles en cinco de sus seis juegos del Mundial demostró que el método defensivo de Rafael Márquez funcionó y le dio una solidez inédita al Tricolor.

Sin proclamarlo a los cuatro vientos, Márquez se hizo cargo del orden táctico y el balón parado, impulsando la evolución de zagueros como Jorge Sánchez, César Montes y Johan Vásquez, al igual que el mediocentro Luis Romo.



Apostar por la continuidad de esa base —incluido el propio lateral del cuadro escarlata— ha favorecido el entendimiento en el arranque de este nuevo proceso, facilitando además la integración de rostros nuevos como el ‘Toro’ Guzmán y Everardo López.



Gallardo confía en que la evolución de la retaguardia mexicana se consolide este sábado ante Estados Unidos. El Tricolor saltará a la cancha con la misión de sumar la victoria número 39 en el enfrentamiento número 80 de una rivalidad histórica entre mexicanos y estadounidenses que comenzó hace ya 92 años.

El zaguero del Toluca también prefirió no avivar la polémica previo al duelo contra Estados Unidos y rechazó comparar qué equipo es mejor. Gallardo se limitó a destacar que en México hay jóvenes con mucho talento como Obed Vargas, Mateo Chávez, Santiago Sandoval, Everardo López y Hugo Camberos; por ello, en lugar de detenerse a pensar si la escuadra del Tío Sam es superior, prefiere enfocarse de lleno en el crecimiento del cuadro azteca.

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