¡De no creerse! El emotivo festejo viral a Jesús Gallardo tras hacer historia con el Tri

El epílogo del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras para el fútbol mexicano. Tras consolidarse como una de las piezas clave de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre, el lateral de los Diablos Rojos del Toluca, Jesús Gallardo, recibió un homenaje que conmovió a las redes sociales.



Al regresar a su hogar, el futbolista fue sorprendido por sus familiares, amigos y vecinos con una fiesta espontánea acompañada de mariachis. La sencillez del festejo se volvió viral rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde los aficionados aplaudieron el gran torneo del defensor mexicano.

????¡Eres gran Gallardo!



Entre música de mariachi, aplausos y muestras de cariño, familiares, amigos y aficionados dieron una cálida bienvenida a Jesús Gallardo en su regreso a Tabasco. El futbolista fue reconocido por su trayectoria y por poner en alto el nombre de su estado,? pic.twitter.com/uZPhjXyLf6 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 7, 2026





Una marca histórica en Copas del Mundo



Más allá del emotivo recibimiento, el certamen consolidó a Gallardo en los libros de oro del balompié azteca. Con su participación en Norteamérica 2026, el tabasqueño disputó su tercera justa mundialista consecutiva (Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026), alcanzando la histórica cifra de 11 partidos mundialistas.



Los números de Gallardo en el Mundial 2026



Durante el torneo, el carrilero izquierdo sumó 373 minutos jugados distribuidos en cinco encuentros:

Titular indiscutible: Arrancó en el once inicial en los duelos clave ante Sudáfrica, Corea del Sur, Ecuador e Inglaterra.



Revulsivo de lujo: Entró de cambio al minuto 77 en el ríspido encuentro frente a Chequia, aportando 13 minutos de intensidad.



Mientras la afición mexicana reconoce el esfuerzo colectivo de la era del “Vasco” Aguirre, momentos íntimos y genuinos como el de Gallardo demuestran que el verdadero combustible del futbolista viene del corazón de su gente.

Seguir leyendo:

– El Mundial entra en su etapa más caliente: los favoritos al título, según la IA

– Mundial 2026: Así se jugarán los cuartos de final, con cuatro favoritos para avanzar

– Messi explicó su llanto tras eliminar a Egipto: “No nos queríamos ir”



















.