El Mundial entra en su etapa más caliente: los favoritos al título, según la IA

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. Con los cuartos de final definidos, solo quedan ocho selecciones en carrera y el margen de error empieza a desaparecer: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza siguen con vida en el torneo.

Según un análisis de IA que cruza rendimiento reciente, jerarquía individual, dificultad del cuadro, solidez defensiva, experiencia en partidos de eliminación directa y cuotas actualizadas del mercado, los grandes favoritos para llegar a semifinales son Francia, España, Argentina e Inglaterra.

Las apuestas también apuntan en una dirección similar. Fox Sports ubicaba a Francia como principal candidata al título, seguida por España, Argentina e Inglaterra, mientras que Noruega, Marruecos, Bélgica y Suiza aparecían como selecciones con menor probabilidad de levantar la Copa.

Francia pisa fuerte en el pronóstico del Mundial 2026 que diseña la inteligencia artificial. Crédito: AP

Los cruces de cuartos de final

Los partidos que definirán a los semifinalistas serán:

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

La IA toma como favoritos a Francia, España, Inglaterra y Argentina, aunque con distintos niveles de confianza. El cruce más abierto parece ser España-Bélgica, mientras que Argentina-Suiza coloca a la campeona del mundo como candidata por historia, jerarquía y respuesta emocional en los partidos límite.

Francia, el favorito más fuerte

Francia aparece como el equipo mejor posicionado. Tiene una de las delanteras más potentes del torneo y llega a cuartos después de superar con autoridad sus cruces anteriores. Los medios deportivos aseguran que el duelo ante Marruecos será su primera gran prueba real del Mundial, especialmente porque el equipo africano ya no puede ser tratado como una sorpresa.

Para la IA, Francia combina tres factores clave: profundidad de plantel, experiencia y capacidad para resolver partidos cerrados. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise le dan variantes ofensivas que pocos equipos pueden igualar.

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Argentina, candidata por oficio y por Messi

Argentina llega a cuartos después de una remontada agónica ante Egipto. La Selección estuvo contra las cuerdas, pero logró ganar 3-2 y sostener su candidatura en una de las noches más dramáticas del torneo.

Cuartos de final del Mundial: la IA eligió a los favoritos y remarcó el valor del arquero argentino “Dibu” Martínez. Crédito: Erik S. Lesser | AP

Para la IA, Argentina no es la selección que gana cómodamente, pero sí una de las que mejor compiten bajo presión. Tiene experiencia, liderazgo, jerarquía en el arco con Emiliano Martínez y un factor emocional que pesa en los partidos de eliminación: Lionel Messi.

Suiza, en cambio, llega con una estructura ordenada y una clasificación trabajada, pero aparece por debajo en poder ofensivo y desequilibrio individual.

España, talento y control del juego

España aparece como una de las selecciones más estables del Mundial. Viene de eliminar a Portugal y, según Fox Sports, quedó segunda en la tabla de candidatos al título después de ese triunfo.

La IA la considera favorita ante Bélgica por su capacidad para controlar los partidos, su circulación de pelota y la aparición de figuras jóvenes capaces de cambiar el ritmo del juego. Sin embargo, el margen no es tan amplio: Bélgica goleó a Estados Unidos 4-1 en octavos y llega con confianza después de un golpe fuerte sobre uno de los anfitriones del torneo.

La selección de España pisa fuerte en los rankings de candidatos a la final. Crédito: Francisco Ubilla | AP

Inglaterra, favorita ante la revelación Noruega

Inglaterra llega a cuartos tras eliminar a México en un partido muy exigente. Su rival será Noruega, una de las grandes historias del Mundial, que dio el golpe ante Brasil y se metió entre los ocho mejores.

La IA marca a Inglaterra como favorita por plantel, experiencia y mayor cantidad de variantes ofensivas. Además, Noruega llega con una preocupación extra: varios jugadores atravesaron síntomas de enfermedad durante el torneo, con tos y fiebre en distintos momentos de la competencia, según informó New York Post.

Aun así, Noruega ya demostró que puede romper cualquier pronóstico. Tiene potencia, confianza y un envión emocional enorme tras eliminar a Brasil.

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Ranking de favoritos al título, según la IA

Con los cuartos definidos, el modelo ubica así a las selecciones con más chances de ganar el Mundial:

Francia

Argentina

España

Inglaterra

Noruega

Marruecos

Bélgica

Suiza

El orden no significa que los partidos estén resueltos. En una fase de eliminación directa, un gol temprano, una expulsión, una lesión o una tanda de penales pueden cambiar todo. Pero, al cruzar presente, nombres propios, experiencia y dificultad del camino, la IA ve un posible cuadro de semifinales con Francia, España, Inglaterra y Argentina.

Si ese escenario se cumple, el Mundial entraría en una zona de altísimo voltaje: campeones recientes, potencias europeas, Messi todavía en carrera y una pregunta cada vez más grande sobre la mesa: quién tiene realmente argumentos para levantar la Copa.

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