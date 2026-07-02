Cristiano Ronaldo y Portugal avanzan a octavos de final con mucha polémica

Un titán tenía que caer este jueves en el que, probablemente será su último Mundial, y no fue Cristiano Ronaldo, sino Luka Modric.

????? ¡EL ABRAZO DEL FIN DE UNA ERA! ???



¡Se vale llorar! Tras la victoria de Portugal, Cristiano Ronaldo fue a buscar a Luka Modri? en un abrazo lleno de respeto y nostalgia, en el que sería el último partido del "Cruyff de los Balcanes" con Croacia. ??



¿Qué significa? pic.twitter.com/XLHtvgDAOY — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

Portugal y CR7 consiguieron una remontada dramática que terminó con mucha polémica, debido a que la última jugada del partido pudo ser el empate de Croacia, pero el silbante determinó un fuera de lugar prácticamente imperceptible en la toma de televisión, ya que no se aprecia con claridad el supuesto toque de cabeza de Igor Matanovic que habilitó a Mario Pasalic en la jugada que terminó en el gol que no contó.

¡¡¡PARTIDO DE INFARTO!!! ¡¡¡GOL ANULADO DE CROACIA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!!! ??????



Lo celebraron con todo los croatas, pero se marcó un fuera de lugar? ¿tú qué opinas? ?



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De esta forma, prevaleció el 2-1 con el que avanzó Portugal, que remontó el 0-1 que puso Ivan Perisic desde el minuto 53, pero al 68′ apareció Cristiano desde los 11 pasos, quien marco el empate minutos después de que le invalidaran un gol por fuera de lugar.

¡¡¡CRISTIANO RONALDOOOOO!!! ¡¡¡SIUUUUUU!!! ¡¡¡LO EMPATA PORTUGAL!!!



El crack portugués marca de penal y hace su PRIMER GOL en Mundiales en eliminación directa. pic.twitter.com/GBQ206atV9 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

Pero fue hasta el 90+4′ cuando Goncalo Ramos puso el 1-2 de cabeza que selló el triunfo de los lusos, aunque no sin vivir 9 minutos más de sufrimineto, ya que en el 90+12′ cayó el gol invalidado de manera polémica.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE PORTUGAAAAAAL!!! ¡¡¡LO VAN A GANAR EN EL ÚLTIMO MINUTO!!!



Gonçalo Ramos mete un tremendo golazo de cabeza y remonta el partido sobre Croacia. pic.twitter.com/XF4eaDFOvr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 3, 2026

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