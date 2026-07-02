Cristiano Ronaldo y Portugal avanzan a octavos de final con mucha polémica
El Comandante marcó su primer gol en eliminación directa en Mundiales y abrió el camino para que Portugal remontara un 1-0 adverso contra Croacia
Un titán tenía que caer este jueves en el que, probablemente será su último Mundial, y no fue Cristiano Ronaldo, sino Luka Modric.
Portugal y CR7 consiguieron una remontada dramática que terminó con mucha polémica, debido a que la última jugada del partido pudo ser el empate de Croacia, pero el silbante determinó un fuera de lugar prácticamente imperceptible en la toma de televisión, ya que no se aprecia con claridad el supuesto toque de cabeza de Igor Matanovic que habilitó a Mario Pasalic en la jugada que terminó en el gol que no contó.
De esta forma, prevaleció el 2-1 con el que avanzó Portugal, que remontó el 0-1 que puso Ivan Perisic desde el minuto 53, pero al 68′ apareció Cristiano desde los 11 pasos, quien marco el empate minutos después de que le invalidaran un gol por fuera de lugar.
Pero fue hasta el 90+4′ cuando Goncalo Ramos puso el 1-2 de cabeza que selló el triunfo de los lusos, aunque no sin vivir 9 minutos más de sufrimineto, ya que en el 90+12′ cayó el gol invalidado de manera polémica.
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