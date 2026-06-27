España sufre la dura baja de Nico Williams, lesionado por el uruguayo De La Cruz

La clasificación de España a la siguiente ronda del Mundial 2026 quedó acompañada por una noticia que generó preocupación dentro de la concentración del equipo: Nico Williams sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y su continuidad en el torneo dependerá de la evolución durante los próximos días.

El extremo del Athletic Club terminó afectado físicamente tras el duelo frente a Uruguay y este sábado fue sometido a estudios médicos en Chattanooga, ciudad donde trabaja la selección española durante la competencia.

La Real Federación Española de Fútbol confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial. “Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó el organismo.

El reporte médico no cerró completamente la puerta a una posible reaparición. Según explicó la federación, la lesión fue catalogada como de grado moderado y el tiempo de recuperación dependerá del desarrollo del cuadro clínico y del recorrido de España dentro del campeonato.

A heated interaction between Nico Williams and Uruguay players Nicolás de la Cruz and Agustín Canobbio as the ref has to step in pic.twitter.com/ggCCvMBAY4 — FOX Sports (@FOXSports) June 27, 2026

El mensaje de Nico y la esperanza de volver al torneo

Horas después de conocerse el alcance de la lesión, el futbolista publicó un mensaje en redes sociales en el que compartió el impacto emocional del momento y recordó el largo proceso físico que atravesó en los últimos meses.

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.



Fue un año y medio de sufrimiento,? pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026

“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, escribió.

Williams explicó que convivió durante más de un año con limitaciones constantes fuera del terreno de juego. “Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuando recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”.

También recordó que, cuando había logrado recuperar sensaciones positivas, volvió a sufrir otro contratiempo físico. “Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”.

El internacional español también se refirió directamente a la acción que originó la lesión durante el encuentro contra Uruguay.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

Pese al golpe recibido, el extremo dejó abierta la posibilidad de volver a jugar en esta Copa del Mundo.

“Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos en lo antes posible en este Mundial”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Marcelo Bielsa y su enojo tras la eliminación de Uruguay del Mundial de 2026

· Inglaterra se queda con el Grupo L y Panamá vuelve a irse del Mundial con las manos vacías

· Se acabó el misterio: México se jugará la vida con Ecuador en dieciseisavos del Mundial