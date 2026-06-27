Inglaterra se queda con el Grupo L y Panamá vuelve a irse del Mundial con las manos vacías

Inglaterra evitó complicaciones mayores y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Panamá que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo L y avanzar a los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel resolvió un partido que durante más de una hora se movió entre la incomodidad y la falta de profundidad, hasta que Jude Bellingham rompió el equilibrio con una aparición decisiva.

Para Panamá, el desenlace confirmó una eliminación sin puntos y sin goles convertidos en el torneo. El seleccionado canalero volvió a despedirse de una Copa del Mundo dejando una imagen competitiva por momentos, aunque insuficiente para alterar el orden del grupo.

El encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tuvo un inicio contenido. Inglaterra monopolizó el balón, pero encontró enfrente a un rival ordenado, con líneas adelantadas y una estructura defensiva que limitó los espacios para Harry Kane y Jude Bellingham.

Thomas Tuchel modificó de manera importante el equipo respecto al empate previo frente a Ghana. Introdujo cinco cambios, con especial atención en el frente ofensivo. Marcus Rashford ocupó uno de los lugares más visibles del nuevo esquema, mientras Declan Rice y Reece James quedaron fuera por molestias físicas.

Panamá también presentó variantes, aunque mantuvo como referencia el trabajo colectivo para contener a uno de los favoritos del torneo.

Durante buena parte del primer tiempo, Inglaterra generó aproximaciones pero sin claridad. Rashford fue quien más desequilibró por la banda izquierda y obligó a constantes ayudas defensivas. Bukayo Saka también apareció con algunos intentos, mientras Orlando Mosquera respondió con seguridad.

Los centroamericanos sostuvieron el empate con disciplina y tuvieron una de sus acciones más peligrosas en los pies de José Luis Rodríguez, que exigió a Jordan Pickford después de una pausa de hidratación marcada por la lluvia.

Bellingham cambió el rumbo y Kane amplió la ventaja

El partido mantuvo el mismo guion tras el descanso. Panamá resistió e incluso renovó energía con el ingreso de José Fajardo, mientras Inglaterra seguía sin encontrar espacios claros.

HEY JUDE ???????



Jude Bellingham scores England's first of the match vs Panama! pic.twitter.com/oK1xWevsjo — FOX Sports (@FOXSports) June 27, 2026

La resistencia empezó a quebrarse cuando el desgaste físico comenzó a sentirse. En el minuto 62, un tiro de esquina ejecutado por Saka terminó con un desvío favorable para Bellingham, que apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador.

Cinco minutos más tarde llegó el golpe definitivo. El propio Bellingham levantó un centro al área y encontró la cabeza de Kane, que convirtió el 0-2 y firmó su tercer gol del campeonato.

Class from Harry Kane to give England the 2-0 lead ??????? pic.twitter.com/phdjv2asvh — FOX Sports (@FOXSports) June 27, 2026

Con esa anotación, el delantero del Bayern Múnich alcanzó los 11 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia del torneo, superando el registro de Gary Lineker.

Panamá llegó a ilusionarse con un descuento de Fajardo, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Con este resultado, Inglaterra terminó primera del Grupo L con siete puntos y espera rival para los dieciseisavos, con Senegal entre las opciones más probables. Croacia avanzó como segunda tras vencer a Ghana, mientras el conjunto africano quedó pendiente como una de las mejores terceras selecciones del campeonato.

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