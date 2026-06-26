Mourinho confesó que prefiere que jugadores del Real Madrid queden eliminados del Mundial

A pocas semanas del arranque de la preparación para la nueva temporada, José Mourinho dejó una declaración que rápidamente generó conversación por su relación directa con el calendario del Mundial y el regreso del plantel del Real Madrid. El técnico portugués reconoció que prefiere que los futbolistas del conjunto blanco que siguen disputando el torneo internacional terminen su participación cuanto antes para poder incorporarlos al trabajo de pretemporada.

El club tiene previsto comenzar sus entrenamientos el próximo 13 de julio, una fecha que coincide con el tramo decisivo del Mundial 2026. La final está programada para el 19 de julio, escenario que podría dejar a varios integrantes del plantel sin vacaciones o incluso compitiendo cuando ya haya comenzado la planificación deportiva del equipo.

Durante una entrevista concedida al podcast Beast Mode On, del exfutbolista inglés Adebayo Akinfenwa, Mourinho explicó con claridad cuál es su deseo respecto al calendario de sus jugadores internacionalistas.

“Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada“, admitió el entrenador portugués.

Adebayo Akinfenwa: What are you looking most forward to at the World cup?



Jose Mourinho: I want Real madrid players to lose early and go on holidays ?? pic.twitter.com/tD5alNwlcj — SKB (@seyikanbai) June 25, 2026

La situación afecta a una amplia lista de futbolistas del club blanco que continúan involucrados en el Mundial. Entre ellos aparecen Arda Güler, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Mourinho habla del vestuario y de su nueva etapa

Más allá del calendario, el técnico también abordó cómo pretende gestionar el grupo y respondió a versiones sobre posibles decisiones drásticas dentro del vestuario tras una campaña marcada, según mencionó, por reportes sobre tensiones internas.

“He leído algunas cosas en las que decía que José llega aquí y va a cortar a algunos de los mejores jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, no, yo quiero a estos jugadores, quiero a estos jugadores, quiero a los mejores“, afirmó.

Mourinho añadió que el siguiente paso será construir una dinámica colectiva sólida y evitar escenarios similares a los que, según dijo, se han señalado sobre temporadas anteriores.

“Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores”.

El entrenador insistió en que contar con futbolistas de alto nivel representa una ventaja y no una dificultad.

“Tener a los mejores tíos es el mejor problema que puede tener un entrenador”, señaló. “Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema”.

Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente como entrenador del Real Madrid, ESPN señaló que el portugués habría tenido participación relevante en operaciones recientes del club, entre ellas las incorporaciones de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

También indicaron que el Real Madrid ya tiene acordado el fichaje de Denzel Dumfries, aunque el anuncio oficial todavía no se ha producido.

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