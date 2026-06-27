Marcelo Bielsa y su enojo tras la eliminación de Uruguay del Mundial de 2026

La selección de Uruguay quedó eliminada en primera ronda del Mundial de 2026. El conjunto “Charrúa” no pudo superar el Grupo G, sector en el que compartía con las selecciones de España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Marcelo Bielsa no ocultó su frustración.

Tras la derrota 1-0 contra España, la eliminación ya era matemática. El “Loco” fue a ofrecer declaraciones antes de ingresar a los vestuarios y, por su desesperación en medio de la caída uruguaya, le gritó a los periodistas para agilizaran la ronda de preguntas.

Marcelo Bielsa couldn't contain his frustration ?



The Uruguay boss let his emotions show after his side's World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026

Ya más calmado, Marcelo Bielsa se responsabilizó por la eliminación de Uruguay en el Mundial de 2026. Esto obviando un nuevo error de Fernando Muslera que le otorgó la victoria al conjunto español.

”Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice… está bien que así sea“, declaró el estratega argentino.

La selección uruguaya mostró muy poco fútbol en su paso por el Mundial de 2026. Los sudamericanos empataron 1-1 con Arabia Saudita, luego volvieron a igualar 2-2 con Cabo Verde y terminaron perdiendo con la líder de grupo, España.

“No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que el grupo de jugadores del que disponía se transformara en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió“, agregó.

Proceso de uruguay a la basura

En mayo de 2023, Marcelo Bielsa asumió las riendas de la selección de Uruguay. El estratega argentino dirigió a los “Charrúas” durante 36 partidos. Sun embargo, en todo ese tiempo del proceso el “Loco” aseguró que no le deja nada al balompié uruguayo.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier aporte que puede hacer un entrenador al fútbol del país en el que trabaja durante tres años nunca se instala si no consigue resultados. Fue un paso que no dejó nada“, sentenció.

? “No le dejo nada a esta selección”: Marcelo Bielsa es autocrítico con su proceso en Uruguay.



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Uruguay se regresa a casa sin una sola victoria. El conjunto sudamericano es la primera selección de Conmebol que queda fuera de los dieciseisavos de final. Cabo Verde ocupó el lugar de los “Charrúas” en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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