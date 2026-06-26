Mauricio Pochettino no está de acuerdo con las críticas por la derrota de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos pasó primera en el Grupo D. En la última jornada del grupo, el conjunto estadounidense fue derrotado 3-2 por Turquía. Mauricio Pochettino fue cuestionado por el rendimiento de la USMNT en ese partido. Pero el estratega argentino no siente que valoran la clasificación.

A pesar de la derrota, la selección de Estados Unidos lideró el Grupo D. La USMNT cerró esta primera fase con dos victorias y una derrota. Sin embargo, cerrar con derrota preocupó a los analistas del futbol estadounidense. Mauricio Pochettino cuestionó las preocupaciones que, a su juicio, son exageradas.

“Parece que volvemos a casa y que Turquía se queda. Lo que necesitamos recordar es que ganamos el primer lugar de este grupo. Terminamos siendo el número uno y manejamos toda la presión y las expectativas bastante bien. Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar. Sí, queríamos la victoria, pero hay otras cosas que necesitábamos equilibrar, y así fue como tomé las decisiones”, dijo el estratega argentino.

?? "That is a little bit sad."



Mauricio Pochettino was frustrated with journalists for not congratulating USA for topping their group ? pic.twitter.com/C4IB21cSGC — Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2026

La selección mexicana fue el único anfitrión que pudo ganar sus tres partidos de la primera ronda. Pero Mauricio Pochettino no se centra en números. El objetivo de Estados Unidos era pasar de ronda y lo lograron.

“Que no digan felicitaciones porque ganamos el grupo es un poco triste. Si ganamos el próximo partido, no habrá pesado nada, y si no ganamos, puedes decir lo que quieras”, agregó.

No está de mas mencionar que Turquía perdió sus otros dos partidos en el grupo. El conjunto europeo solo pudo sumar ante Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los turcos pudieran pelear por el tercer puesto. El empate entre Paraguay y Australia sepultó las esperanzas de Turquía y le dio un respiro a la USMNT.

“Da igual lo que les diga, no les convencerá. La prensa escribirá lo que crea o lo que quiera. Pero, para ser sincero, vuelvo a lo mismo: nos hemos clasificado como primeros y pasamos a la siguiente ronda“, recalcó.

Datos del la victoria de Turquía sobre Estados Unidos

Sigue leyendo:

– Mundial 2026: la experiencia tiene un nuevo rostro en Estados Unidos

– Ranking FIFA: México entra al Top 10 tras su paso perfecto en el Mundial 2026

– Mundial 2026: resultados de ayer, 25 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 26 de junio

– Estados Unidos está cerca de establecer una marca en Mundiales