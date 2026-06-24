Estados Unidos está cerca de establecer una marca en Mundiales

El Mundial de 2026 ha sido un torneo de algunos bajos rendimientos para varias selecciones “favoritas”. Uno de los conjuntos que no ha decepcionado es Estados Unidos. La selección de Mauricio Pochettino está a las puertas de establecer un récord para el conjunto estadounidense.

El conjunto estadounidense inició con el pie derecho su participación en el Mundial. Por el Grupo D, Estados Unidos garantizó su primer puesto en el sector.

Estados Unidos goleó a Paraguay 4-1 en la primera jornada. Este partido se desarrolló en el Estadio Los Ángeles. En la segunda jornada, la USMNT derrotó 2-0 a Australia en el Estadio Seattle. Estas dos victorias les permiten igualar un registro que no se había repetido desde 1930.

En la Copa del Mundo de 1930, primer Mundial de la historia, Estados Unidos consiguió dos triunfos consecutivos. En el duelo de debut derrotaron 3-0 a Bélgica. En el segundo partido derrotaron a Paraguay (una selección con la que coincide en este registro).

Por el formato de aquel torneo, Estados Unidos tuvo su paso directo a las semifinales. La USMNT perdió ante la selección de Argentina 6-1. Aquí se cortó la racha del conjunto de Concacaf.

Estados Unidos vuelve a la acción este jueves 25 de junio. El conjunto estadounidense se medirá a Turquía en el Estadio Los Ángeles. Con el primer lugar asegurado, este es un partido en el que lo único que está en juego es la racha.

Así marcha el Mundial de 2026

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