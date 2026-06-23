Cristiano Ronaldo respondió con un doblete y le dio la victoria a Portugal en el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo K, Portugal se enfrentó a Uzbekistán en el Estadio Houston. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, uno de Nuno Mendes, un autogol de Abduvohid Nematov y un tanto de Rafael Leão, el conjunto portugués goleó 5-0. Portugal se quedó con los tres puntos y toma respiro en el grupo. Cristiano Ronaldo entró en la historia como el único jugador que ha logrado marcar goles en seis Mundiales.

Once inicial de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Once inicial de Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov; Behruzjon Karimov, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov.

Llegó el primer gol de Cristiano Ronaldo en los primeros cinco minutos del encuentro. CR7 ya había avisado tras un par de habilitaciones dentro del área. El costado derecho fue el más peligroso para Portugal. Un centro de João Cancelo le generó mucho peligro a una pasiva defensa de Uzbekistán. Ronaldo, con un remate de pierna derecha, marcó el primer gol del partido.

Another look at Ronaldo's historic goal for Portugal ??



The first player ever to score in 6 FIFA World Cups. pic.twitter.com/x3gm84Qb0Y — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Al minuto 15 del encuentro Portugal tuvo un tiro libre directo justo al borde del área. Para el remate estaban Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo. Era evidente que el perfil le favorecía mucho más a un zurdo. Sin embargo, ante la presencia de CR7, en Uzbekistán prefirieron “molestar” un hipotético remate del futbolista del Al Nassr. Esto le abrió el espacio a Mendes. Abduvohid Nematov también fue sorprendido por la “generosidad” de Ronaldo en el cobro. Mendes marcó el 2-0 de Portugal.

NUNO MENDES FREE KICK BEAUTY TO DOUBLE PORTUGAL'S ADVANTAGE! ?? pic.twitter.com/Jm4s9C9ecx — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

El gol de Cristiano Ronaldo también forma parte de un récord. El exdelantero Del Real Madrid se convirtió en el primer futbolista que logra marcar goles en seis ediciones de Mundiales. Desde Alemania 2006, CR7 ha podido convertir.

En el minuto 29 Uzbekistán logró descontar. Joao Cancelo se complicó en salida, el balón suelto le quedó a Azizjon Ganiev y logró un gran remate que superó sin problemas a Diogo Costa. Sin embargo, el juez principal tuvo que asistir al VAR para corroborar la jugada. En salida, Abbosbek Fayzullaev robó el balón con infracción sobre Cancelo. El gol fue invalidado.

Aziz Ganiev's golazo is called back due to a foul committed by Uzbekistan pic.twitter.com/gkXFyhiKEV — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

After VAR review, the Uzbekistan goal is disallowed because of a foul in the build-up



What a goal it could have been! pic.twitter.com/FOwo4GGCvg — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

Al minuto 38 llegó el doblete de Cristiano Ronaldo. Un balón recuperado en el área de Portugal le permitió salir con tiempo y espacio a Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo le marcó el pase. El delantero del All Nassr demostró que aún le queda algo de velocidad y, ante la tímida salida del arquero, CR7 pateó el balón ajustado al segundo palo. Portugal apagó cualquier intento de respuesta de Uzbekistán en el primer tiempo.

Greatness answers the call.



Cristiano Ronaldo with his second goal of the day for Portugal ?? pic.twitter.com/OvCAXBO1be — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de sellar su triplete en el primer tiempo. Andes del descanso, un buen desborde de Joao Cancelo dejó en superioridad numérica en ataque a Portugal. Cancelo Habilitó a Cristiano Ronaldo, pero esta vez Abduvohid Nematov salió mucho mejor de su área. Esto obligó a que CR7 picara el balón, pero sobre la línea salvó el gol el defensor Rustam Ashurmatov.

Segundo tiempo en Houston

Portugal salió dispuesto a terminar de liquidar el partido. Después de una jugada preparada que casi terminaba en gol de Cristiano Ronaldo, el desenlace de esa jugada fue un córner que terminó en el cuarto gol de Portugal antes de los 60 minutos del compromiso.

Nearly a brilliant moment for Ronaldo and Portugal off the decoy free kick ? pic.twitter.com/PCEXplT8Ws — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Una muy buena jugada ensayada se ejecutó con un tiro de esquina a media altura al primer palo. Joao Félix hizo un taco que complicó a la defensa de Uzbekistán. Abdukodir Khusanov no tuvo los reflejos suficientes para sacar el balón del área. El central metió el balón dentro de su arco.

4-0 PORTUGAL LEAD ??



João Félix deflects it off Uzbekistan for an own goal! pic.twitter.com/3FeyIIk2BY — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

La defensa de Uzbekistán no estuvo a la altura del compromiso. Portugal tuvo un dominio total del partido. Los goles solo dependían del ritmo que el conjunto de Roberto Martínez deseara imponer. A diez minutos del final, el conjunto portugués mantuvo más del 65% de la posesión del balón. Hasta 12 remates totales lograron fabricar los portugueses.

Nematov with a huge save to deny Ronaldo's hat trick! ? pic.twitter.com/og5AJwWiUW — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

Rafael Leão ingresó al minuto 82. Tras 5 minutos en cancha, el delantero del AC Milan se encontró con un balón dentro del área tras un rebote de la defensa de Uzbekistán. Leão marcó el 5-0 con un disparo con mucha potencia sobre el arco de Abduvohid Nematov. Los laterales portugueses fueron la principal carta ofensiva del conjunto de Roberto Martínez.

ANOTHER GOAL!



Rafael Leão joins the goalscoring party and it's 5-0 Portugal ?? pic.twitter.com/7LtK2MlPvC — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Portugal se recupera de su empate en la primera jornada con la República Democrática del Congo. A la espera de lo que haga Colombia en su partido, Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos.

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