El partido entre Francia e Irak es el primero del Mundial 2026 en suspenderse por clima adverso

La Copa del Mundo 2026 vivió este lunes una situación inédita cuando el encuentro entre Francia e Irak, correspondiente al Grupo I, tuvo que ser interrumpido por condiciones meteorológicas adversas en Philadelphia. La suspensión llegó justo al finalizar la primera mitad y convirtió al compromiso en el primero del torneo afectado directamente por el clima.

La organización activó el protocolo de seguridad tras detectarse actividad eléctrica en la zona. Desde la megafonía del estadio se pidió a los asistentes abandonar las áreas descubiertas y buscar resguardo dentro del recinto.

De acuerdo con las normas establecidas para este tipo de escenarios, una vez emitida la alerta el juego debe permanecer detenido durante al menos 30 minutos antes de evaluar una posible reanudación.

The start of the 2nd half between France and Iraq has been delayed due to thunderstorms. pic.twitter.com/vIYikkEvLn — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

La interrupción se produjo en un contexto que ya había generado preocupación durante la planificación del campeonato, debido a que varias regiones de Estados Unidos presentan alta frecuencia de tormentas eléctricas en esta época del año.

Poco antes de detener el encuentro, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) había activado una alerta de tornado para el área de Philadelphia.

Hasta el momento de la pausa, Francia mantenía ventaja parcial de 1-0 sobre Irak gracias a una anotación de Kylian Mbappé.

Mbappé sigue acercándose a los registros históricos

Más allá del contexto climático, el primer tiempo del partido también dejó movimiento en la historia de los goleadores mundialistas.

Mbappé aprovechó el compromiso para alcanzar una nueva marca individual al convertir el tanto francés en el minuto 14. El delantero del Real Madrid llegó así a 15 goles en Copas del Mundo y alcanzó el registro histórico del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Kylian Mbappé's 15th career FIFA World Cup goal was a work of art ? pic.twitter.com/ZE9iuK2VHQ — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

El atacante francés logró además esta cifra en una jornada especial, ya que completó su partido número 100 con la selección absoluta de Francia.

Antes del inicio de esta segunda fecha del Grupo I, Mbappé acumulaba 14 anotaciones mundialistas, cifra con la que compartía posición histórica junto al alemán Gerd Müller. Con su nuevo gol dio un paso más en una clasificación que sigue teniendo nombres históricos por delante.

La jornada también estuvo marcada por otro movimiento en esa tabla histórica. Lionel Messi alcanzó los 18 goles mundialistas y estableció una nueva referencia como máximo goleador en la historia del torneo.

El argentino, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, dejó atrás el récord de 16 anotaciones que Miroslav Klose había establecido el 8 de julio de 2014 durante la victoria de Alemania por 1-7 sobre Brasil.

Con el tanto conseguido ante Irak, Mbappé continúa acercándose a las primeras posiciones históricas mientras Francia espera conocer cuándo podrá completarse un partido que quedó condicionado por un factor ajeno al fútbol.

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