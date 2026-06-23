El seleccionador de Austria cree que el primer gol de Messi debió ser invalidado

La selección de Argentina venció 2-0 a Austria y se quedó con el boleto de clasificación a la siguiente ronda del Mundial de 2026. Messi marcó un doblete, pero Ralf Rangnick considera que el primer gol del argentino fue ilegal.

El seleccionador de Austria puntualizó en un error del arbitraje en el primer gol de la Albiceleste. Messi marcó un gol en el minuto 38 de partido. Este tanto llegó a partir de una recuperación en la mitad de la cancha del seleccionado argentino. Sin embargo, Ralf Rangnick considera que hubo una falta sobre Xaver Schlager.

?ATENCIÓN?



Gol de Messi viene precedido de una falta de Argentina sobre el jugador de Austria.

?El VAR no puede intervenir porque no es una falta en APP

?(Attacking Possession Phase o Fase de Ataque con Posesión del Balón)

El equipo de Austria estaba bien parado en zona? pic.twitter.com/p8yXiKnPbr — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 22, 2026

“En cuanto al primer gol, le habría pedido al cuarto árbitro que hiciera lo que hizo antes del lanzamiento del penal: debería haber observado y habría visto lo que todos vieron, una falta sobre (Xaver) Schlager (…) Fue molesto. Sin embargo, en general estoy satisfecho con mi equipo y apruebo cómo jugaron hoy”, dijo el estratega del conjunto austriaco.

Este gol fue el que le permitió a Messi abrir la cuenta en este duelo y llegar a 17 goles en Mundiales. Este es un registro que el permitió superar a Miroslav Klose en la tabla histórica de la Copa del Mundo.

Messi marca la diferencia

A pesar de que Ralf Rangnick considera que fue afectado en el partido por la decisión arbitral, el estratega de Austria no oculta sus elogios sobre el buen rendimiento de Lionel Messi. El futbolista argentino ya tiene cinco goles en esta Copa del Mundo.

“Si alguien tiene 39 años y es capaz de marcar dos goles, y cinco en total, al comienzo del Mundial, eso marca la diferencia (…) Sabíamos que está en una liga propia y Lionel Messi ha demostrado que es uno de los mejores, o incluso el mejor (…) Pero creo que participamos en el segundo gol, eso es culpa nuestra”, concluyó.

?? Rangnick : “Messi a encore prouvé qu’il est le meilleur joueur qui ait jamais existé”#beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9gnDSQw0sM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2026

Así marcha el Mundial de 2026

Sigue leyendo:

– Messi falla penal, pero se reivindica con doblete, hace historia y lleva a Argentina a dieciseisavos

– Lionel Messi explicó las razones de su llanto tras el primer gol en el Mundial 2026

– Mundial 2026: resultados de ayer, 22 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 23 de junio

– Messi gigante: el argentino se convierte en el máximo anotador de los Mundiales