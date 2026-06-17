Lionel Messi explicó las razones de su llanto tras el primer gol en el Mundial 2026

Lionel Messi lideró a la selección de Argentina para que iniciara con el pie derecho su camino en el Mundial de 2026. Messi logró un triplete en el triunfo de la Albiceleste 3-0 sobre Argelia. El jugador del Inter Miami soltó algunas lágrimas tras su primer gol. Messi reveló las razones.

Este es el sexto Mundial en el que Lionel Messi participa. Con 38 años, el exjugador del FC Barcelona sigue siendo determinante. En el minuto 17, Messi marcaría su primer gol del encuentro.

???? Leo Messi: “I cried after the first goal, yes? but it was something completely unrelated to football”.



“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Luego de su anotación, el futbolista del Inter Miami se mostró visiblemente afectado e incluso soltó algunas lágrimas. Luego del partido, Messi aclaró que fue parte de un desahogo porque pasaba por momentos complejos previo al Mundial.

“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome y dándome mucha fuerza para que esté bien”, explicó el argentino en zona mixta.

??? | Lionel Messi habló tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: "Todo lo que estoy viviendo ahora es 'de yapa'. Tuve la suerte de conseguir todo lo que podía soñar a nivel individual. Estoy disfrutando de esto, tenemos un grupo hermoso". pic.twitter.com/BADLmnbaQ7 — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Lionel Messi y su récord en Mundiales

Con el triplete ante Argelia, Lionel Messi sigue cosechando éxitos en su carrera. El delantero argentino de 38 años igualó el registro de Mirosław Józef Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Ambos tienen 16 anotaciones.

Lionel Messi aún tiene varios partidos por delante. Se espera que la Albiceleste juegue, al menos, tres partidos más. Esta es una buena oportunidad para que Messi pueda aumentar su registro y ponerse en solitario en la cima. Pero Kylian Mbappé está al acecho de esta marca con 15 dianas.

Así marcha el Mundial de 2026

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