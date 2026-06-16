Messi hace historia: hat-trick y empata a Miroslav Klose como goleador de los Mundiales en triunfo de Argentina

Argentina debutó por todo el alto frente a Argelia con un Messi inolvidable

Argentina forward Lionel Messi (10) reacts after scoring on a free kick during the second half of an international friendly match against Iceland, Tuesday, June 9, 2026, in Auburn, Ala. (AP Photo/Butch Dill)

El argentino Lionel Messi celebra un gol anotado frente a Islandia. Crédito: Butch Dill | AP

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Por  R. Alexander Núñez

La estrella de la Selección Argentina, Lionel Messi, anotó tres goles este martes en la victoria Albiceleste por 3-0 contra la selección de Argelia, en el debut en la Copa del Mundo 2026 en el Grupo J, con los cuales llegó a 16 anotaciones en el certamen para igualar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico.

El delantero del Inter Miami abrió la cuenta con una obra de arte fuera del área a los 17 minutos del primer tiempo, para posteriormente complementar con gritos a los 60’ y 76’, rindiendo el estadio a sus pies.

Tras concretar el triplete, salió reemplazo a los 80 minutos por Nico Paz, en un gesto del entrenador Lionel Scaloni para que el ‘10’ recibiera los aplausos en Kansas.

Messi comenzó la jornada con 13 tantos y viendo como un doblete de Kylian Mbappé lo superaba parcialmente en la tabla de goleo.

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