Messi hace historia: hat-trick y empata a Miroslav Klose como goleador de los Mundiales en triunfo de Argentina

La estrella de la Selección Argentina, Lionel Messi, anotó tres goles este martes en la victoria Albiceleste por 3-0 contra la selección de Argelia, en el debut en la Copa del Mundo 2026 en el Grupo J, con los cuales llegó a 16 anotaciones en el certamen para igualar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico.

El delantero del Inter Miami abrió la cuenta con una obra de arte fuera del área a los 17 minutos del primer tiempo, para posteriormente complementar con gritos a los 60’ y 76’, rindiendo el estadio a sus pies.

MESSI SCORES HIS FIRST CAREER FIFA WORLD CUP HAT TRICK ??



SCENES IN KANSAS CITY pic.twitter.com/HqeRkLGRay — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Tras concretar el triplete, salió reemplazo a los 80 minutos por Nico Paz, en un gesto del entrenador Lionel Scaloni para que el ‘10’ recibiera los aplausos en Kansas.

Messi comenzó la jornada con 13 tantos y viendo como un doblete de Kylian Mbappé lo superaba parcialmente en la tabla de goleo.

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