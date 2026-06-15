Mundial 2026: rituales más curiosos de los fans latinos para apoyar a sus equipos

Cuando se trata de fútbol, especialmente un evento como el Mundial 2026, los aficionados latinos sacan a relucir una faceta muy particular: las supersticiones y rituales que muchos consideran fundamentales para ayudar a su equipo a ganar.

Aunque no existe evidencia de que influyan en el resultado de un partido, millones de hinchas mantienen costumbres que repiten encuentro tras encuentro con la esperanza de atraer la buena suerte.

Con la Copa del Mundo en marcha, estas tradiciones han vuelto a cobrar protagonismo en hogares, bares y estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

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Los rituales más curiosos de los aficionados latinos en el Mundial 2026

1. Usar la misma camiseta durante todo el torneo

Probablemente sea la cábala más extendida entre los aficionados latinos. Muchos hinchas utilizan exactamente la misma camiseta en cada partido de su selección mientras los resultados acompañen.

En algunos casos, la superstición llega más lejos: hay quienes evitan lavar la prenda durante todo el torneo por temor a romper la “racha ganadora”. Esta costumbre es especialmente popular entre aficionados de Argentina, México, Colombia y Brasil.

2. Sentarse siempre en el mismo lugar

Otra tradición muy común consiste en ver todos los partidos desde el mismo asiento del sofá, la misma silla o incluso el mismo rincón del bar.

Para muchos aficionados, cambiar de lugar después de una victoria es tentar a la mala suerte. Algunos llegan al extremo de permanecer inmóviles durante los momentos decisivos para no alterar el supuesto equilibrio que ayudó al equipo a marcar un gol.

3. Pintarse el rostro y vestir los colores nacionales

Más allá de las supersticiones, muchos seguidores consideran que vestir los colores de su país es una forma de apoyar emocionalmente a la selección.

Pintarse la cara, utilizar pelucas, sombreros, banderas y prendas con los colores nacionales es una tradición que se repite en cada Mundial. En ciudades con gran presencia latina, como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York, estas expresiones son parte habitual del ambiente mundialista.

4. Reunirse siempre con las mismas personas

Existen familias y grupos de amigos que consideran indispensable ver los partidos con exactamente las mismas personas.

Si el equipo ganó en compañía de ciertos familiares durante el debut, intentarán repetir la fórmula durante todo el campeonato. En redes sociales abundan historias de aficionados que reorganizan horarios, viajes o reuniones para mantener intacta esta tradición.

5. Rezar antes del partido

La fe también ocupa un lugar importante dentro de la cultura futbolística latinoamericana.

Algunos aficionados rezan, visitan iglesias, encienden velas o llevan estampas religiosas durante los encuentros más importantes. En países como México, Argentina o Brasil es frecuente que los seguidores pidan ayuda divina antes de un partido decisivo.

6. Comer siempre lo mismo

Para muchos hinchas, el menú también forma parte de la estrategia. Hay familias que preparan exactamente los mismos alimentos cada vez que juega la selección.

Desde asados en Argentina hasta tacos en México o parrilladas en Uruguay, la comida puede convertirse en una auténtica cábala si coincide con una victoria.

7. No celebrar antes de tiempo

Entre los aficionados más supersticiosos existe una regla de oro: jamás cantar un gol antes de que el balón cruce la línea.

Tampoco suelen hablar de una posible victoria antes del partido ni mencionar la palabra “campeón”. En países futboleros es habitual escuchar expresiones como “anulo mufa”, una frase popularizada para evitar atraer la mala suerte.

Los rituales mundialistas pueden parecer irracionales, pero forman parte de la experiencia emocional que rodea al fútbol. De hecho, psicólogos y especialistas coinciden en que estas prácticas ayudan a los aficionados a sentirse parte del juego y a canalizar los nervios.

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