Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium de Georgia albergará ocho partidos del Mundial 2026 bajo el nombre de Estadio Atlanta. Con más de 75,000 espectadores, el recinto deportivo incluirá una de las semifinales, lo que le convierte en uno de los más importantes del torneo.

Además ese duelo, acogerá cinco partidos de la fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final y un compromiso de octavos de final.

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Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta

Fase de grupos

15 de junio de 2026

España vs. Cabo Verde

Grupo H

18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica

Grupo A

21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudí

Grupo H

24 de junio de 2026

Marruecos vs. Haití

Grupo C

27 de junio de 2026

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Grupo K

Dieciseisavos de final

1 de julio de 2026

Primero del Grupo L vs. Mejor tercero de los Grupos E, H, I, J o K

Partido 80

Octavos de final

7 de julio de 2026

Ganador del Partido 86 vs. Ganador del Partido 88

Partido 95

Semifinal

15 de julio de 2026

Ganador del Partido 99 vs. Ganador del Partido 100

Partido 102

Un escenario de grandes eventos

Inaugurado en 2017, el Estadio Atlanta se ha convertido en uno de los recintos deportivos más reconocidos de Estados Unidos. Es la casa de Atlanta United FC y de Atlanta Falcons, además de haber sido sede de una edición del Super Bowl, finales del fútbol universitario, partidos internacionales y conciertos multitudinarios.

Uno de sus principales atractivos es su techo retráctil en forma de pétalos y su gigantesca pantalla circular de 360 grados, considerada una de las más avanzadas del mundo. Estas características lo convierten en un escenario ideal para recibir algunos de los encuentros más importantes del Mundial.

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