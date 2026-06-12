Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio Atlanta
El Estadio Atlanta recibirá ocho partidos del Mundial 2026, incluyendo una semifinal y varios encuentros clave de la fase de grupos
El Mercedes-Benz Stadium de Georgia albergará ocho partidos del Mundial 2026 bajo el nombre de Estadio Atlanta. Con más de 75,000 espectadores, el recinto deportivo incluirá una de las semifinales, lo que le convierte en uno de los más importantes del torneo.
Además ese duelo, acogerá cinco partidos de la fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final y un compromiso de octavos de final.
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Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta
Fase de grupos
- 15 de junio de 2026
- España vs. Cabo Verde
- Grupo H
- 18 de junio de 2026
- República Checa vs. Sudáfrica
- Grupo A
- 21 de junio de 2026
- España vs. Arabia Saudí
- Grupo H
- 24 de junio de 2026
- Marruecos vs. Haití
- Grupo C
- 27 de junio de 2026
- República Democrática del Congo vs. Uzbekistán
- Grupo K
Dieciseisavos de final
- 1 de julio de 2026
- Primero del Grupo L vs. Mejor tercero de los Grupos E, H, I, J o K
- Partido 80
Octavos de final
- 7 de julio de 2026
- Ganador del Partido 86 vs. Ganador del Partido 88
- Partido 95
Semifinal
- 15 de julio de 2026
- Ganador del Partido 99 vs. Ganador del Partido 100
- Partido 102
Un escenario de grandes eventos
Inaugurado en 2017, el Estadio Atlanta se ha convertido en uno de los recintos deportivos más reconocidos de Estados Unidos. Es la casa de Atlanta United FC y de Atlanta Falcons, además de haber sido sede de una edición del Super Bowl, finales del fútbol universitario, partidos internacionales y conciertos multitudinarios.
Uno de sus principales atractivos es su techo retráctil en forma de pétalos y su gigantesca pantalla circular de 360 grados, considerada una de las más avanzadas del mundo. Estas características lo convierten en un escenario ideal para recibir algunos de los encuentros más importantes del Mundial.
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