Mundial 2026 en Texas: los partidos que se disputarán en Dallas y Houston
Dallas y Houston recibirán 16 partidos del Mundial 2026, incluyendo una semifinal y duelos de Argentina, Alemania, Inglaterra y Portugal
El estado de Texas será uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, ya que alberga un total de 16 juegos en dos estadios definidos por la FIFA: NRG Stadium y AT&T Stadium. Sin embargo, para efectos de la Copa del Mundo fueron “rebautizados” como Estadio Houston y Estadio Dallas.
Desde partidos de la fase de grupos, con selecciones históricas como Argentina, Inglaterra, Alemania y Portugal, hasta duelos decisivos de eliminación directa. Ambos estadios tendrán un papel clave en el torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos.
Para los aficionados que planean viajar o seguir de cerca el campeonato, estos son todos los encuentros confirmados que se disputarán en territorio texano.
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Los 7 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Houston
Fase de grupos
- Domingo, 14 de junio: Alemania vs Curazao (Grupo E)
- Miércoles, 17 de junio: Portugal vs RD Congo (Grupo K)
- Sábado, 20 de junio: Países Bajos vs Suecia (Grupo F)
- Martes, 23 de junio: Portugal vs Uzbekistán (Grupo K)
- Viernes, 26 de junio: Cabo Verde vs Arabia Saudí (Grupo H)
Dieciseisavos de final
- Lunes, 29 de junio: 1º Grupo E v 2º Grupo F
Octavos de final
- Sábado, 4 de julio: Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75
Los 9 partidos del Mundial 2026 en Dallas
Fase de grupos
- Domingo, 14 de junio: Países Bajos v Japón (Grupo F)
- Miércoles, 17 de junio: Inglaterra v Croacia (Grupo L)
- Lunes, 22 de junio: Argentina v Austria (Grupo J)
- Jueves, 25 de junio: Japón v Suecia (Grupo F)
- Sábado, 27 de junio: Jordania v Argentina (Grupo J)
Dieciseisavos de final
- Martes, 30 de junio: 2E vs 2I
- Viernes, 3 de julio: 2D vs 2G
Octavos de final
- Lunes, 6 de julio: Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84
Semifinales
- Martes, 14 de julio: Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98
Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, especialmente en el sur del país, estas dos ciudades ofrecerán algunas de las mejores oportunidades para vivir de cerca la Copa del Mundo y formar parte de una de las ediciones más ambiciosas en la historia del fútbol.
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