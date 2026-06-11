Mundial 2026 en Texas: los partidos que se disputarán en Dallas y Houston

El estado de Texas será uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, ya que alberga un total de 16 juegos en dos estadios definidos por la FIFA: NRG Stadium y AT&T Stadium. Sin embargo, para efectos de la Copa del Mundo fueron “rebautizados” como Estadio Houston y Estadio Dallas.

Desde partidos de la fase de grupos, con selecciones históricas como Argentina, Inglaterra, Alemania y Portugal, hasta duelos decisivos de eliminación directa. Ambos estadios tendrán un papel clave en el torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

Para los aficionados que planean viajar o seguir de cerca el campeonato, estos son todos los encuentros confirmados que se disputarán en territorio texano.

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Los 7 partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Houston

Fase de grupos

Domingo, 14 de junio : Alemania vs Curazao (Grupo E)

: Alemania vs Curazao (Grupo E) Miércoles, 17 de junio : Portugal vs RD Congo (Grupo K)

: Portugal vs RD Congo (Grupo K) Sábado, 20 de junio : Países Bajos vs Suecia (Grupo F)

: Países Bajos vs Suecia (Grupo F) Martes, 23 de junio : Portugal vs Uzbekistán (Grupo K)

: Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) Viernes, 26 de junio: Cabo Verde vs Arabia Saudí (Grupo H)

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio: 1º Grupo E v 2º Grupo F

Octavos de final

Sábado, 4 de julio: Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75

Los 9 partidos del Mundial 2026 en Dallas

Fase de grupos

Domingo, 14 de junio : Países Bajos v Japón (Grupo F)

: Países Bajos v Japón (Grupo F) Miércoles, 17 de junio : Inglaterra v Croacia (Grupo L)

: Inglaterra v Croacia (Grupo L) Lunes, 22 de junio : Argentina v Austria (Grupo J)

: Argentina v Austria (Grupo J) Jueves, 25 de junio : Japón v Suecia (Grupo F)

: Japón v Suecia (Grupo F) Sábado, 27 de junio: Jordania v Argentina (Grupo J)

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio : 2E vs 2I

: 2E vs 2I Viernes, 3 de julio: 2D vs 2G

Octavos de final

Lunes, 6 de julio: Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84

Semifinales

Martes, 14 de julio: Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98

Desde su inauguración en 2009, el AT&T Stadium ha sido el hogar de los Dallas Cowboys, cinco veces ganadores de la Super Bowl, y también ha albergado la Copa Oro. Crédito: Julio Cortez | AP

Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, especialmente en el sur del país, estas dos ciudades ofrecerán algunas de las mejores oportunidades para vivir de cerca la Copa del Mundo y formar parte de una de las ediciones más ambiciosas en la historia del fútbol.

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