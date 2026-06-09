Quién es Baba Vanga y qué profecía soltó para el Mundial 2026

Pese a haber fallecido hace 30 años, una profecía de la vidente búlgara Baba Venga se ha vuelto viral en redes sociales por la llegada del Mundial 2026. Presuntamente, existe una curiosa predicción que podría cumplirse durante la Copa del Mundo que se celebrará en México, EE.UU. y Canadá.

Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece y, según los especialistas, existen pocos elementos verificables que permitan vincular directamente a la vidente con el torneo organizado por la FIFA.

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Qué dice la supuesta profecía de Baba Vanga

La versión que circula actualmente señala que Baba Vanga habría anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran acontecimiento deportivo mundial.

A partir de esa frase, numerosos usuarios comenzaron a relacionar la predicción con el Mundial 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y el más grande en la historia de la Copa del Mundo por cantidad de selecciones participantes.

Sin embargo, cabe aclarar que Baba Vanga jamás se refirió a una Copa del Mundo.

Las interpretaciones son variadas: algunas personas sugieren que podría tratarse de un fenómeno astronómico, mientras que otras creen que podría estar relacionado con avances tecnológicos o incluso con algún espectáculo visual de gran magnitud durante el torneo.

Sin embargo, ninguna de estas hipótesis cuenta con evidencia concreta.

¿Quién fue Baba Vanga?

Su nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, nació en Bulgaria en 1911 y alcanzó notoriedad durante el siglo XX por sus supuestas capacidades para prever acontecimientos futuros.

Según la historia más difundida, perdió la vista durante su infancia tras un accidente provocado por una fuerte tormenta. Con el paso de los años comenzó a ganar fama como sanadora y vidente, atrayendo a miles de personas que buscaban consejos o respuestas sobre su futuro.

Su popularidad creció especialmente en Europa del Este durante la Guerra Fría, cuando políticos, figuras públicas y ciudadanos comunes acudían a consultarla. Tras su fallecimiento en 1996, su nombre trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global impulsado por internet y las redes sociales.

Investigadores y especialistas que han estudiado el fenómeno de Baba Vanga señalan que muchas de las profecías atribuidas a ella aparecieron años después de su muerte y carecen de documentos o registros que permitan verificar su autenticidad.

En el caso específico del Mundial 2026, no existe una fuente comprobable que demuestre que la vidente haya mencionado directamente a la Copa del Mundo, a la FIFA o a los países anfitriones del torneo.

Además, hasta el momento la comunidad científica no ha reportado ningún evento astronómico extraordinario vinculado al campeonato que respalde las especulaciones difundidas en redes sociales.

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