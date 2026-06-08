Una supercomputadora simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y este sería el campeón

Falta poco para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya hay una predicción que está dando que hablar entre los aficionados al fútbol. Una supercomputadora de Opta Analyst, empresa especializada en análisis deportivo y estadísticas avanzadas, realizó 10.000 simulaciones del torneo para estimar qué selección tiene más probabilidades de levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Y el resultado dejó más de una sorpresa.

Según el modelo, España es la principal favorita para ganar el Mundial 2026, con un 16,1% de probabilidades de quedarse con el título. Detrás aparecen otras potencias tradicionales como Francia e Inglaterra, mientras que selecciones históricas como Brasil no figuran entre los tres primeros lugares.

Los principales favoritos para ganar el Mundial 2026

De acuerdo con el informe de Opta, este es el ranking de los equipos con más posibilidades de convertirse en campeones del mundo:

España – 16,1%

Francia – 13%

Inglaterra – 11,2%

Argentina – 10,4%

Portugal – 7%

Brasil – 6,6%

Alemania – 5,1%

Países Bajos – 3,6%

Noruega – 3,5%

Bélgica – 2,4%

El estudio llama especialmente la atención por la posición de España, que encabeza la lista tras sus buenos resultados recientes, y por el hecho de que Brasil aparezca fuera del top cinco pese a ser la selección más ganadora en la historia de los Mundiales.

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Cómo hizo la predicción la inteligencia artificial

Opta explicó que su supercomputadora combina miles de variables para proyectar el desarrollo del torneo. Entre los factores analizados se encuentran:

El rendimiento reciente de cada selección.

Los resultados obtenidos en competiciones internacionales.

La calidad y profundidad de los planteles.

Los posibles cruces en las distintas fases del Mundial.

Modelos estadísticos basados en datos históricos.

A partir de esa información, el sistema ejecutó 10.000 simulaciones completas del campeonato para calcular las probabilidades de cada equipo. Para los amantes del fútbol, no hay máquina que pueda predecir los imponderables de un deporte en el que infinitos factores se ponen en juego cuando la pelota empieza a rodar sobre el césped. Para otros, el “machine learning” tiene algo para decir sobre todas las cosas. Sin excepción. ¿Será?

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El dato que ilusiona a los aficionados

Más allá de los favoritos tradicionales, el informe incluye un dato que alimenta la esperanza de varias selecciones emergentes. Según las simulaciones, en más de un tercio de los escenarios el campeón fue un país que nunca había ganado una Copa del Mundo.

La ampliación del torneo a 48 equipos, una novedad histórica para esta edición, podría abrir la puerta a resultados inesperados y aumentar la competitividad en las fases eliminatorias.

Pero… ¿Se puede confiar en estas predicciones? Aunque las simulaciones basadas en inteligencia artificial se han vuelto cada vez más sofisticadas, los propios analistas reconocen que estas proyecciones deben entenderse como una fotografía basada en datos y probabilidades,.

Al final, el Mundial sigue teniendo un ingrediente imposible de medir con algoritmos: la capacidad del fútbol para desafiar cualquier pronóstico.

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