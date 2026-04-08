Los estados donde más se juega a la lotería (y por qué eso puede “jugarte” en contra)

Cada semana, millones de personas en Estados Unidos compran un boleto de lotería con la misma idea: que esta vez sí, que ese número cambie todo.

Para muchos latinos, es casi un ritual. Un ticket en la gasolinera, en el supermercado o camino al trabajo. No cuesta mucho, pero representa algo enorme: la posibilidad de salir adelante de golpe, de resolver deudas, de ayudar a la familia.

Ahora, un nuevo informe del gobierno de EE.UU. pone números concretos a ese hábito. Y lo que revela es impactante: hay estados donde se juegan más de 9,000 millones de dólares al año en lotería. Pero hay un detalle que cambia toda la historia: más ventas no significa más chances de ganar.

Los estados donde más dinero se juega en lotería

Según datos del U.S. Census Bureau publicados hoy, estos son los estados con mayores ventas en el año fiscal 2024:

California: 9.28 mil millones de dólares.

Nueva York: 8.95 mil millones.

Florida: 8.85 mil millones.

Texas: 8.39 mil millones.

Más atrás aparecen:

Massachusetts.

Carolina del Norte.

Georgia.

Virginia.

Pensilvania.

Michigan.

En total, solo estos estados concentran una parte enorme del dinero que se mueve en la lotería en todo el país. Pero hay un dato que pocos conocen y que vale la pena profundizar. A veces “más”, es menos.

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Más juego no significa más posibilidades

En estados como California o Nueva York, hay más jugadores, se venden más boletos... ¡Pero también hay más competencia! Eso significa que, aunque el premio sea alto, las probabilidades reales no mejoran (y en algunos casos empeoran).

En cambio, en estados con menos población, menos gente juega, hay menos boletos en circulación y, posiblemente, menos competencia directa. No es garantía de ganar, pero cambia el escenario.

¿Dónde tienes más probabilidades reales de ganar la lotería en EE.UU.?

Entonces, como explicamos, no depende del estado donde más se vende, sino de cuánta gente juega. En lugares como California o Nueva York hay más premios grandes, pero también millones de jugadores compitiendo.

En estados con menor población (y menos boletos en circulación), la competencia baja y, en términos prácticos, las probabilidades pueden ser ligeramente más favorables.

Aun así, todas las loterías tienen odds muy bajos: el factor decisivo no es dónde compras, sino el tipo de juego que eliges.

En algunas comunidades se hacen rituales para ganar la lotería, usando tres velas de colores distintas: cada una con un simbolismo específico ligado al dinero y la fortuna. Crédito: Imagen generada con IA | Impremedia

Los estados donde no existe la lotería

Este es uno de los datos que más sorprende. En Estados Unidos hay cinco estados donde la lotería está prohibida: Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah.

Las razones varían: van desde cuestiones religiosas y políticas estatales hasta dependencia de otros ingresos (como el juego en casinos, en el caso de Nevada).

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Cuánto dinero mueve la lotería en Estados Unidos

El informe oficial también deja algo claro: no se trata de un hábito menor. Solo los estados más grandes generan miles de millones al año con el juego, que se traducen en ingresos clave para educación y programas públicos.

Y, los estados más nuevos en implementar loterías (como Arkansas o Wyoming), también ya superan los 1,100 millones de dólares combinados.

El problema es que mucha gente termina con problemas de adicción al juego y se relaciona con la lotería o el casino de manera “poco saludable”. De hecho, es un problema importante en la comunidad latina.

¿Las razones? Los expertos explican que, más allá de los números, hay algo que explica el fenómeno: la lotería no es solo un juego. Es una ilusión accesible, una oportunidad rápida, una esperanza en contextos difíciles.

En comunidades latinas, donde muchas familias trabajan duro para progresar, ese pequeño gasto semanal se convierte en una posibilidad emocional fuerte.

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¿Ganar la lotería? Sueño de muchos, ganancia de pocos

Los números son claros: la lotería mueve miles de millones en Estados Unidos y está más presente que nunca. Pero también dejan una enseñanza importante: dónde más se juega no siempre es donde más conviene jugar.

Y en un país donde millones persiguen el mismo sueño con un boleto en la mano, entender eso puede marcar la diferencia entre una ilusión… y una decisión más informada.

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