4 signos del zodiaco tendrán más suerte en mayo 2026, predice astróloga

La reconocida astróloga Lisa Stardust reveló que cuatro signos del zodiaco son los que tendrán más suerte en mayo de 2026.

La experta astral, quien ha escrito predicciones para diversas publicaciones especializadas en el medio, predijo que Géminis, Cáncer, Libra y Acuario serán los más afortunados del mes.

En predicciones para Today.com, detalló los movimientos planetarios que configuran esta etapa positiva para el horóscopo.

Comentó que el 1 de mayo, la Luna Llena en Escorpio impulsó procesos de sanación profunda y transformación emocional.

Este evento marcó el inicio de un ciclo donde dejar atrás el pasado será clave para avanzar.

El 2 de mayo, Mercurio entra en Tauro, aportando claridad mental y un enfoque práctico para resolver problemas.

Posteriormente, el 6 de mayo, Plutón inicia su retrogradación en Acuario, invitando a la introspección y al cambio interno sostenido.

Para el 16 de mayo, la Luna Nueva en Tauro abre puertas a nuevos comienzos, mientras que el 17 de mayo Mercurio entra en Géminis, favoreciendo la comunicación y las conexiones.

El 18 de mayo, Marte en Tauro y Venus en Cáncer aportan impulso emocional y determinación.

Finalmente, el 20 de mayo inicia la temporada de Géminis y el 31 de mayo culmina con una Luna Azul en Sagitario, símbolo de expansión, aprendizaje y crecimiento espiritual.

Este conjunto de energías crea un terreno fértil para el éxito, especialmente para estos signos del zodiaco.

Los signos con más suerte en mayo 2026

1. Géminis

Géminis se posiciona como uno de los signos más favorecidos del mes. Después de meses de esfuerzo constante, mayo trae recompensas visibles.

La entrada de Mercurio en su signo potencia su capacidad de comunicación, permitiéndole destacar en el ámbito laboral.

Este signo experimentará crecimiento en redes de contacto, oportunidades profesionales y reconocimiento público.

Es un momento ideal para impulsar proyectos, fortalecer vínculos laborales y abrirse a nuevas colaboraciones.

La clave del éxito para Géminis será mantenerse visible, aprovechar su carisma natural y confiar en sus habilidades.

2. Cáncer

Para Cáncer, mayo será un mes profundamente emocional. La influencia de Júpiter en su signo amplifica la sensibilidad y la intuición, guiándolo hacia decisiones importantes en su vida personal.

Este signo vivirá un proceso de introspección que le permitirá comprender mejor sus emociones y necesidades.

Aunque puede haber momentos de nostalgia, estos servirán como impulso para sanar y avanzar.

El crecimiento de Cáncer radica en su capacidad para expresar sentimientos y establecer relaciones más auténticas y profundas.

3. Libra

Libra enfrentará un periodo de transformación importante. Aunque el mes puede traer desafíos, estos estarán orientados a su evolución personal y profesional.

Las energías de mayo lo empujarán a cerrar ciclos, especialmente en el ámbito laboral. Esto abrirá espacio para nuevas oportunidades y conexiones significativas.

Las alianzas que surjan durante este periodo serán clave para su futuro. Libra descubrirá que, aunque el cambio puede ser incómodo, también es necesario para alcanzar estabilidad y equilibrio.

4. Acuario

Acuario experimentará uno de los momentos más poderosos del mes.

La influencia de Plutón retrógrado en su signo impulsa una transformación profunda que se reflejará en su vida externa.

Este signo tendrá la oportunidad de mejorar su situación económica a través de decisiones inteligentes e innovadoras.

Su creatividad será clave para generar nuevas fuentes de ingreso y consolidar proyectos a largo plazo.

Mayo también favorece la toma de decisiones importantes, especialmente en temas financieros y profesionales. La intuición de Acuario estará más afinada que nunca.

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