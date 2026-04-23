Los signos del zodiaco influyen en el amor y 3 tienen la peor suerte

Las personas recurren a prácticas como la astrología para tratar de explicarse por qué el romance fluye con facilidad mientras que otras parecen estar llenas de obstáculos.

Según expertos en astrología, el signo zodiacal puede influir directamente en la forma en que amamos, elegimos pareja y enfrentamos los desafíos sentimentales.

En este contexto, algunos signos parecen tener una mayor dificultad para encontrar estabilidad emocional.

De acuerdo con la astróloga Rachel Ruth Tate, hay tres signos del zodiaco que, por sus características energéticas, suelen experimentar más complicaciones en el amor.

Esto no significa que estén destinados al fracaso sentimental, sino que deben trabajar aspectos específicos de su personalidad para lograr relaciones más saludables.

Factores como la posición de Venus, la influencia de Marte y la naturaleza de cada signo juegan un papel clave en la forma en que una persona se vincula emocionalmente, explicó la astróloga en a Vice.

Venus es el planeta asociado con el amor, el romance y la atracción. Cuando este planeta se encuentra en posiciones consideradas débiles o desafiantes dentro de ciertos signos, puede generar dificultades para mantener relaciones estables o satisfactorias.

Esto es precisamente lo que ocurre con Aries, Virgo y Escorpio, quienes enfrentan retos particulares en el ámbito sentimental.

1. Aries

Aries es un signo apasionado, valiente y magnético. Su energía atrae con facilidad, pero su principal desafío es la constancia.

Tiende a enamorarse rápidamente, pero también a perder el interés con la misma velocidad.

Su necesidad de independencia puede generar conflictos en la pareja, ya que muchas veces prioriza su libertad sobre el compromiso.

Esta combinación puede hacer que sus relaciones sean intensas pero breves, dificultando la construcción de vínculos duraderos.

2. Virgo

Virgo es uno de los signos más analíticos del zodiaco. Su capacidad para detectar detalles y su alto nivel de exigencia pueden convertirse en un obstáculo en el amor.

Este signo suele tener expectativas muy elevadas, tanto hacia su pareja como hacia sí mismo. Como resultado, puede caer en la crítica constante o en la insatisfacción.

Además, su tendencia a racionalizar las emociones hace que, en ocasiones, trate las relaciones como si fueran proyectos que deben optimizarse, en lugar de experiencias que deben disfrutarse.

3. Escorpio

Escorpio es uno de los signos más profundos y emocionales del zodiaco. Su forma de amar es intensa, apasionada y completamente entregada.

Sin embargo, esta misma intensidad puede convertirse en su mayor desafío. La desconfianza y el miedo a ser herido hacen que levante barreras difíciles de derribar.

Cuando siente inseguridad, puede reaccionar de manera impulsiva o defensiva, lo que genera conflictos en la relación.

Además, su dificultad para perdonar y soltar el pasado puede afectar la estabilidad emocional.

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