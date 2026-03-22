La astrología revela qué signo es el más engañado en el amor

Un análisis astrológico ha puesto en el centro de atención a Piscis luego de señalarlo como el signo del zodiaco preferido de los infieles.

Si bien cualquiera puede ser víctima de un engaño, el último signo es la mayor víctima del horóscopo.

Los 12 signos del zodiaco se dividen en cuatro elementos, y cada uno influye directamente en la personalidad y la forma de amar, se explicó en el reporte publicado en el sitio Suggest.

Así, los signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) son apasionados, impulsivos y viven el amor con intensidad y los de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) prácticos, estables y buscan relaciones seguras.

Por su parte, de los Aire (Géminis, Libra, Acuario) se caracterizan por su ligereza emocional y necesidad de libertad, mientras que los de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) son los más emocionales, empáticos y sensibles.

Dentro de este último grupo, Piscis destaca como el signo más hipersensible, lo que lo convierte en uno de los más vulnerables en cuestiones del corazón, explican en el reporte.

¿Por qué Piscis es el signo más propenso a ser engañado?

Piscis pertenece al elemento agua, lo que significa que vive sus emociones con gran intensidad.

Esta sensibilidad lo lleva a entregarse completamente en una relación, confiar profundamente en su pareja y priorizar el amor por encima de la lógica.

Sin embargo, esta misma entrega puede jugar en su contra. Uno de los rasgos más característicos de Piscis es su tendencia a ver el amor de manera idealista.

Regido por Neptuno, el planeta de la fantasía y la intuición, Piscis suele ignorar señales de alerta y creer en promesas sin cuestionar, esto puede llevarlo a permanecer en relaciones donde no todo es tan perfecto como parece.

Aunque Piscis es uno de los signos más intuitivos del zodiaco, muchas veces sus emociones pueden nublar su percepción.

La influencia de la Casa 12

Piscis está asociado con la Casa 12 en astrología, un sector vinculado a el inconsciente, la pérdida, el sacrificio y los finales.

Esta energía puede predisponer a Piscis a vivir experiencias emocionales intensas, incluyendo desilusiones amorosas que forman parte de su crecimiento espiritual.

¿Todos los Piscis son propensos a la infidelidad?

Es importante aclarar que la astrología muestra tendencias generales, no destinos absolutos. Dicho lo anterior y pesar de su vulnerabilidad, Piscis también posee cualidades extraordinarias.

Los astrólogos destacan de este signo su gran empatía, capacidad de amar profundamente, su intuición emocional y el deseo de crecimiento en pareja.

De hecho, estas mismas características lo convierten en uno de los signos más amorosos y leales del zodiaco.

Además, cuando aprende a equilibrar su sensibilidad con límites claros, puede evitar caer en relaciones dañinas.

Cómo puede Piscis proteger su corazón

Si eres Piscis o tienes a alguien de este signo en tu vida, estos consejos sugeridos por astrólogos pueden ayudarte:

Establece límites emocionales, aprender a decir “no” es clave para evitar relaciones desequilibradas, escucha tu intuición, tu voz interior suele ser correcta, confía en ella y evita idealizar demasiado.

Ver a tu pareja tal como es te ayudará a tomar mejores decisiones.

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