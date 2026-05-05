La deuda de EE.UU. supera por primera vez el PIB del país: qué significa

Cuando escuchas que un país debe dinero, suena lejano, parece irreal. No obstante, es más común de o que creemos. Pero cuando esa deuda ya es más grande que todo lo que produce en un año, nadie lo pensaría y menos si hablamos de Estados Unidos. Bueno, eso es justo lo que está pasando ahora. Y aunque suene técnico, esto tiene implicaciones muy reales para quienes viven y trabajan en este país.

Actualmente, la deuda nacional en manos del público alcanzó los $31.27 billones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en $31.22 billones en el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026. Es la primera vez que ocurre algo así desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

“Fuera de un breve periodo al inicio de la pandemia de COVID-19, cuando el PIB cayó temporalmente, la deuda solo superó al PIB durante dos años al final de la Segunda Guerra Mundial“, señaló el centro de análisis no partidista.

Para entenderlo mejor, imagina que ganas $50,000 dólares al año, pero debes $55,000 dólares. No significa que estás en quiebra inmediata, pero sí que tienes menos margen de acción. Eso mismo ocurre con el gobierno estadounidense.

¿Por qué está creciendo tanto la deuda?

Como pasa en nuestros hogares, no se podría definir la situación con una sola causa, sino que es más por una serie de decisiones. De acuerdo con la Fundación Peter G. Peterson, influyen factores como recortes de impuestos, mayor gasto público y el encarecimiento de programas como Medicare y el Seguro Social, impulsados por el envejecimiento de la población.

Además, existe un problema constante: el país gasta más de lo que recauda. Desde la crisis de 2008, cuando la deuda rondaba los $5 billones de dólares, el gobierno ha recurrido a endeudarse para cubrir ese déficit.

El peso de los intereses se siente cada vez más

Uno de los puntos más delicados es el costo de los intereses. Actualmente, Estados Unidos gasta más en pagar su deuda que en áreas clave. Esto significa que una parte importante del presupuesto se destina a cubrir compromisos pasados, en lugar de invertirse en nuevas necesidades.

“Entre otras implicaciones, con nuestros niveles actuales de deuda, el gasto excesivo y la deuda nacional amenazan nuestra defensa nacional y preparación militar”, advirtió Jonathan Williams, presidente y economista en jefe del Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC), una organización no partidista. “Como ejemplo, los pagos netos de intereses de la deuda nacional ahora superan el billón de dólares anuales“.

El crecimiento de la deuda puede traer consecuencias como mayores tasas de interés, presión inflacionaria y menos recursos para programas públicos. También existe el riesgo de pérdida de confianza por parte de inversionistas.

“La deuda federal actual es claramente insostenible, sin importar cuántas veces se eleve el techo de la deuda”, afirmó Williams. “Si el Congreso no comienza a implementar políticas fiscalmente responsables de manera no partidista, los estadounidenses pagarán el precio en forma de impuestos más altos, menor crecimiento económico y una inflación desagradable”.

¿Hay motivos para estar tranquilos?

A pesar de las alertas, la economía estadounidense sigue siendo fuerte y continúa atrayendo inversión. La demanda por su deuda se mantiene alta, lo que indica que los mercados aún confían en su estabilidad. Además, en varios años recientes, la economía ha crecido más rápido que el costo de los intereses, lo que ayuda a contener el impacto.

Sin embargo, las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) son poco alentadoras, ya que estima que la deuda podría alcanzar los $53 billones de dólares para 2036, equivalente a cerca del 120% del PIB.

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