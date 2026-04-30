PIB creció 2% interanual en el primer trimestre de 2026

El arranque económico de 2026 en Estados Unidos dejó una sensación de claroscuros, al menos así lo reflejo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa anual de 2%, que durante el primer trimestre representó una mejora frente al cierre de 2025 y con un indicio de que la economía sigue avanzando en un entorno global complejo.

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), el repunte estuvo impulsado principalmente por la inversión, las exportaciones, el gasto del consumidor y el gasto público. Sin embargo, las importaciones también crecieron, lo que resta al cálculo del PIB. Este incremento contrasta con el débil 0.5% registrado en el cuarto trimestre del año anterior.

El informe detalla que la aceleración se explica por un mayor dinamismo en el gasto gubernamental y en las exportaciones, así como por un aumento más sólido en la inversión. Estos factores compensaron parcialmente una desaceleración en el consumo, que sigue siendo un pilar clave de la economía estadounidense.

Un dato relevante es el comportamiento de las ventas finales reales a compradores privados nacionales, que combina el consumo y la inversión fija. Este indicador subió 2.5% en el primer trimestre, por encima del 1.8% observado en el periodo previo. Esto sugiere que la demanda interna mantiene cierta fortaleza.

En términos de precios, la inflación mostró señales mixtas. El índice de precios de las compras internas brutas aumentó 3.6%, ligeramente por debajo del 3.7% previo. No obstante, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), una referencia clave para la Reserva Federal, subió 4.5%, frente al 2.9% del trimestre anterior. Al excluir alimentos y energía, el PCE se ubicó en 4.3%, también al alza.

Aunque el crecimiento fue positivo, quedó por debajo de las expectativas del mercado. Analistas encuestados por FactSet anticipaban un avance de 2.2%. Aun así, el resultado refleja una recuperación respecto al cierre de 2025, afectado en parte por la paralización del gobierno.

“El núcleo de la economía se mantuvo sólido en el primer trimestre, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y los recortes fiscales que comienzan a reflejarse”, señaló Michael Pearce, economista en jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, a CBS News. “Estos factores seguirán impulsando el crecimiento durante el resto del año, pero el aumento en los precios de la energía restará algo de brillo a lo que de otro modo sería un año fuerte para la economía”.

La inversión empresarial destacó con un crecimiento anual de 8.7%, impulsada en gran medida por el auge tecnológico. En contraste, el gasto del consumidor, responsable de cerca de dos tercios de la actividad económica, se moderó ligeramente, pasando de 1.9% a 1.6%.

Como se ha ido mostrando en las últimas semanas, el entorno internacional jugó un papel muy importante en el desempeño económico global. El conflicto en Medio Oriente ha elevado los precios de la energía, afectando tanto a empresas como a consumidores. Este factor podría limitar el ritmo de expansión en los próximos meses.

Por otro lado, estimaciones recientes apuntan a un crecimiento anual de 1.8% para 2026, por debajo del 2.1% registrado en 2025. Además, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que complica las decisiones de política monetaria.

El desempeño del primer trimestre deja ver una economía resiliente, ante los desafíos internos y globales. Este contexto podría seguir moviendo la economía en posiciones adversas en los próximos meses.

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